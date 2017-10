Persianes avall, carreteres tallades i institucions parades

Circular, ahir al matí, per la carretera Nacional-II, l´autopista AP-7, l´Eix Transversal (C-25), l´A-26 i la N-260, ambdues a la Garrotxa, i per la C-66, a Banyoles, no era empresa fàcil. Amb motiu de l´aturada general del 3-O, la província de Girona es va quedar paralitzada. Empreses –segons la patronal Pimec, el 63% dels seus associats a Girona no van obrir– i petits comerços, molt majoritàriament, tampoc no van treballar; el tancament va ser molt més evident als centres de la ciutats que als barris més perifèrics. El 75% del personal dels Centres d´Atenció Primària i dels Hospitals va secundar l´aturada, informava el Govern; i set de cada deu funcionaris de l´administració autonòmica i dels ajuntaments tampoc van anar a la feina, una proporció que, en paraules de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, demostra que la convocatòria va tenir un seguiment massiu. Els trens de Renfe també van funcionar sota mínims: de Rodalies només en van circular un terç dels que ho fan en un dia normal; d´alta velocitat, set de cada deu. I el sindicat agrari Unió de Pagesos va mobilitzar 5.000 tractors arreu del Principat, que en alguns punts de la xarxa viària es van convertir en els grans aliats dels que tallaven carreteres.



Alt Empordà

En el tram gironí de l´AP-7, el punt més conflictiu va ser Hostalets de Llers. Allà, el trànsit va quedar interromput durant cinc hores; hi va haver col·lapses, que es van estendre a l´N-II. Manifestants van saltar les tanques de protecció i van tallar la carretera, amb l´ajuda de vehicles i de tractors. A Bàscara també hi va haver talls, de primera hora del matí i fins al migdia. A la nacional, les retencions van arribar a tenir mig quilòmetre de longitud. La C-31, a Vilamalla, també va ser un punt calent: una marxa lenta de tractors va dificultar la circulació. Venien de Viladamat. I pels volts de quarts de nou del matí, a Blanes, un centenar llarg de persones va tallar la carretera GI-600, que connecta el municipi amb Tordera, va informar l´Ajuntament blanenc. Els manifestants es van asseure a la calçada a l´altura de la cruïlla de davant la Ciutat Esportiva Blanes, tallant el pas als vehicles. A partir de tres quarts de set de la tarda, va informar el Servei Català de Trànsit, ja no es registrava cap tall en cap carretera catalana. Una cinquantena de vies van patir afectacions arran de la mobilització ciutadana.



Persianes avall

El petit comerç gironí també es va afegir a la jornada de protesta. Amb l´excepció d´algunes franquícies, a Figueres, per exemple, l´abaixada de persianes va ser general. Més al nord, a la Jonquera i el nucli del Pertús, gran part dels botiguers també van optar per no treballar, a excepció d´algun supermercat i de l´Oulet Gran Jonquera (en alguns punts de l´Alt Empordà els piquets informatius van convidar alguns supermercats que romanien oberts a cessar l´activitat). També va resultar missió gairebé impossible comprar res al centre de Girona; als barris més perifèrics, el seguiment de l´aturada va ser més desigual. A Salt –on també van actuar alguns piquets– moltes persianes estaven abaixades; tampoc va acabar obrint el centre comercial Espai Gironès. Al Baix Empordà, la Unió d´Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre va recomanar als associats secundar l´aturada o, en tot cas, mantenir operatius uns serveis mínims.

De la seva banda, el Ministeri de Foment informava que les afectacions en infraestructures de la seva titularitat el seguiment de l´aturada es va quedar en el 8,8%. Segons el ministeri, els aeroports, entre ells el de Girona, no van haver de cancel·lar vols.