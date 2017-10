Puigdemont es reuneix amb el PDeCAT per analitzar tots els escenaris en el camí cap a la independència

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va mantenir dilluns una llarga reunió amb el Comitè Nacional del PDeCAT, en la qual va escoltar les opinions dels dirigents del partit i va analitzar amb ells els escenaris després de l'1-O, amb la declaració unilateral d'independència sobre la taula. La reunió es va iniciar a la tarda i a la seva fi estava prevista una roda de premsa, al voltant de les 19 hores, però en previsió que es prolongués en excés va ser cancel·lada.

Segons fonts del partit, el president català va escoltar les diferents opinions dels dirigents, que van assenyalar que la situació és «greu» però que la «brutalitat» de la intervenció policial de l'1-O no deixa una altra sortida que aplicar la llei de referèndum i la llei de transitorietat jurídica, sense amagar que aquest és un escenari «duríssim».

La llei de referèndum, aprovada pel Parlament i suspesa pel Tribunal Constitucional, diu en el seu article 4.4 que en cas de victòria del sí «dins dels dos dies següents a la proclamació dels resultats per part de la Sindicatura Electoral, celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya». Les fonts consultades asseveren que no es van alçar veus contràries a una proclamació d'independència i que es van analitzar diferents escenaris.

En la roda de premsa de dilluns, el president català tampoc va concretar «tempos» ni el format d'una hipotètica declaració d'independència, ja que va centrar la seva intervenció en la crida a la mediació internacional, encara que sí va deixar clar que els resultats de l'1-O eren vinculants i s'aplicaran.

Fonts del PDeCAT no descarten l'escenari d'una declaració de secessió menys agressiva, que sigui a la vegada una apel·lació a la mediació i a obrir un període de negociació amb la comunitat internacional.