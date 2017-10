Aquest dimecres està previst que es faci la proclamació oficial dels resultats del referèndum d´independència de diumenge passat. És un tràmit que mirarà de donar aparença de normalitat a una jornada que ho va ser tot menys normal.

Els excessos policials van ser els que van donar una veritable victòria a l´independentisme, tant davant de l´opinió pública interna com de la comunitat internacional. Però si el govern insisteix a dotar de caràcter vinculant d´una votació la gran mobilització d´aquest darrers tres dies als país corre el risc de perdre l´avantatge aconseguit. Els líders de l´independentisme han anat fent les giragonses que han calgut amb el full de ruta segons els ha convingut.

Ara també hi ha qui aposta per fer una interpretació laxa del que diu la llei del referèndum.

Son els que aposten per no perdre en un moment el crèdit guanyat els últims dies i aposten per una declaració política d´inici del procés constituent que no incomodi massa les cancelleries europees i que no serveixi d´excusa per una inhabilitació del govern. Mentrestant el PP és incapaç d´assumir els errors comesos i l´única opció que es plantegen és continuar pujant l´aposta i aplicar ja l´article 155 de la Constitució i recuperar algunes competències clau. Però aquesta intervenció de l´autonomia no garanteix que es rebaixi la tensió al carrer, més aviat fa pensar en tot el contrari. I ni tan sols la possibilitat de forçar una convocatòria d´eleccions autonòmiques fa preveure que no es repeteixi o s´ampliï la majoria independentista al Parlament.

Per evitar-ho hi ha qui recorda que està vigent la llei de partits i que es podrien il·legalitzar les formacions favorables a una declaració unilateral d´independència. Finalment tindran raó els que deien que aquesta partida la guanyarà qui cometi menys errors, però cada cop es fa més difícil mantenir actualitzat el recompte.