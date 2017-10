Sentit homenatge a les escoles i centres gironins afectats per les càrregues policials de l'1-O

Alguns hi portaven rams de flors, d´altres dibuixos, i uns tercers cartells amb missatges com «Som gent de pau» o «Aquí vam defensar la democràcia». Els successos de diumenge continuaven ben gravats a l´inventari de record dels gironins i la jornada d´ahir va servir també per curar algunes de les ferides que havien deixat les actuacions de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. Al CEIP Verd s´hi van arribar a reunir més de 3.000 persones i 2.000 més es van desplaçar paral·lelament fins a l´Escola Bruguera. Entre aplaudiments, mirades de complicitat i algunes llàgrimes van fer un exercici col·lectiu de suport envers els ferits i un altre de denúncia al que va ser per a ells «una clara vulneració dels drets». A la Biblioteca Ernest Lluch també s´hi van congregar un bon nombre de persones, molts d´aquests, protagonistes que van viure de primera mà la càrrega policial del diumenge, una de les més matineres de la jornada i que es va tancar amb l´obtenció de les urnes que hi havia a dins de l´equipament. La majoria d´assistents es reconeixien entre ells de vista, tot posant en comú les sensacions i sentiments que tenien dos dies després dels fets de l´1 d´octubre. La porta de la biblioteca municipal va quedar ben plena de memorials relacionats amb els fets del dia del referèndum i la trobada va culminar amb cançons, càntics i crits a favor de la Independència de Catalunya. e.don girona