Zoido assegura als agents del CNP i de la Guàrdia Civil allotjats als ferris que defensarà els seus «drets i dignitat»

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha traslladat aquest dimecres al matí el seu suport als membres del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil que aquests dies s'allotgen en els ferris del Port de Barcelona i els ha assegurat que defensarà els seus "drets i dignitat".

El ministre ha esmorzat amb els agents dels dos cossos després que el Govern hagi demanat la seva sortida de Catalunya i també els ha agraït la seva feina "profundament exemplar" que estan fent "per garantir l'Estat de dret així com la seguretat i la llibertat no només de tots els catalans, sinó de tots els espanyols", segons ha explicat el Ministeri en un comunicat.

D'altra banda, Zoido ha garantit als agents que prendrà totes les mesures per frenar "l'intolerable assetjament" als agents del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil i ha dit que se sent "orgullós" de les seves actuacions del diumenge passat.

Zoido ha remarcat que els agents van complir amb les ordres judicials que ordenaven que s'impedís la celebració del referèndum declarat il·legal pel Tribunal Constitucional i ha assenyalat que la policia espanyola i la Guàrdia Civil van exercir les seves funcions de "manera professional, responsable i proporcional per garantir el compliment de la llei".

En la seva intervenció, el ministre també ha afirmat que no permetrà que "es fomenti l'odi" als dos cossos, quan precisament, ha explicat el ministeri, "estan a Catalunya per defensar tot allò defensat amb el què els seus agressors volen acabar: la llibertat i els drets propis d'un estat democràtic".