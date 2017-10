Apareixen més de 150 vehicles amb les rodes punxades en cinc municipis gironins

Més de 150 vehicles van aparèixer ahir al matí amb les rodes punxades en diversos punts de les comarques de Girona, l'endemà de les mobilitzacions ciutadanes contra la violència policial que es va donar en alguns punts durant el dia del referèndum. Al llarg del dia, en cinc municipis gironins van localitzar-se almenys 152 cotxes que presentaven aquest acte de vandalisme. Se'n van trobar a Verges (95), Sarrià de Ter (16), Medinyà (13), la ciutat de Girona (13) i Llagostera (5). Cal dir que a la ciutat de Girona també van aparèixer deu vehicles que estaven aparcats a la zona de l'escola Maristes que presentaven retrovisors trencats o vidres fracturats.

Els Mossos investiguen els fets i en busquen els autors. A més de l'anàlisi del modus operandi, busquen pistes que els puguin portar cap a un possible grup que s'hauria organitzat per fer aquests actes vandàlics. Les càmeres de vigilància en aquests punts de la geografia gironina poden ésser clau per identificar-los.

A Verges, s'apunta que els fets es van produir cap a les tres de la matinada, quan un grup va rebentar de manera indiscriminada els pneumàtics dels vehicles. Aquí van actuar en prop d'un centenar de vehicles. Aquest municipi està governat per la CUP i és el poble on va néixer Lluís Llach, autor de cançons com L'Estaca i diputat per Junts pel Sí.

Precisament, després que l'alcalde Ignasi Sabater l'informés de l'acció vandàlica, Llach va fer un tuit on expressava «tot el suport a la gent» del seu poble. El de Verges, però, no ha estat un cas aïllat.

El batlle va assegurar a TV3 que sospita que al darrere d'aquestes bretolades hi ha la Guàrdia Civil: «No ho puc assegurar, però no em sorprendria gens. A mi la setmana passada em van seguir fins al lloc de feina al meu poble. I diumenge no van poder entrar al poble perquè estava totalment col·lapsat de tractors, jardineres i cotxes. No van poder diumenge, però avui han pogut. I espereu-vos. Tot això tot just comença».

Des de l'Ajuntament de Verges i els Mossos d'Esquadra ahir es va habilitar un punt de rebuda de denúncies sobre els fets, a l'edifici consistorial, que va estar en funcionament durant el dia. Els veïns van intentar anar a la feina com van poder, ja que molts es van quedar sense vehicle.

La policia científica va estar inspeccionant els vehicles i la zona per tal de saber com s'havien produït els fets i qui hi ha al darrere. Tot apunta que els forats a les rodes estaven fets amb punxons i ganivets.

En aquest poble, l'Ajuntament va crear un grup a Facebook anomenat «Solidaritat rodes punxades a Verges», on es va informar els veïns de les novetats i se'ls demanava informació dels fets. Les càmeres de vigilància de les cases poden ser clau per als Mossos.

Com també ho poden ser les que hi ha en els altres pobles afectats. A Medinyà, els veïns del carrer Doctor Fleming també es van despertar amb les rodes dels cotxes que hi havia al carrer punxades. A cada vehicle, en aquest cas, n'hi havia dues de rebentades. Medinyà va convertir-se en el municipi 222 de les comarques gironines, però la setmana passada el Tribunal Constitucional va anul·lar la llei que l'independitzava de Sant Julià de Ramis.

A Sarrià de Ter, també hi havia, ahir al matí, 16 cotxes amb les rodes punxades en diversos punts de la població. El seu alcalde, Roger Torrent, va denunciar l'acció a les xarxes socials.

A la ciutat de Girona, entre el barri de Pedret i la Devesa, van aparèixer una vintena de cotxes amb les rodes punxades. A l'aparcament que hi ha a prop del Palau de Justícia, que és de sorra, ahir al matí hi havia una quinzena de vehicles amb les rodes punxades. I la gent que s'hi acostava per aparcar-hi, dubtava què fer. Un parell de persones, per exemple, en veure com estava la situació van decidir marxar per si de cas, tot i que hi aparquen habitualment. Van assegurar que tampoc ho farien avui. A Girona es van comptar 13 vehicles afectats a les rodes per part de la Policia Municipal. Però també n'hi va haver deu que estaven aparcats a tocar de l'escola Maristes que van presentar vidres i retrovisors trencats.

Llagostera també és un punt de les comarques de Girona on alguns veïns es van llevar amb les rodes punxades; segons els Mosos, se n'hi van trobar cinc.



Tallers «solidaris»

Les mostres de solidaritat després dels fets van començar a aparèixer després de saber-se del punxament de rodes. Diverses empreses gironines es van oferir a reparar els pneumàtics de forma gratuïta i d'altres es van posar a disposició dels veïns per canviar rodes a preu de cost sense cobrar la mà d'obra.

També, segons l'Ajuntament de Verges, hi ha ens i empreses que es van acostar al consistori per anunciar donacions gratuïtes de pneumàtics i es va crear una Caixa de Solidaritat per recaptar fons per als afectats.

A més, al vespre es va fer una concentració de denúncia a Medinyà a la qual van assistir també els alcaldes de Sant Jordi Desvalls, Vilademuls, Cervià, Sant Julià de Ramis, Celrà i Sant Jordi Desvalls.