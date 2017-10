Un atropellament mortal causa retards d'una hora a les Rodalies de Renfe

Un atropellament mortal entre Terrassa i Sabadell va causar retards de fins a una hora a la línia R4 de Rodalies de Renfe tant en el tram nord com en el sud. Els fets es van produir cap a tres quarts de quatre de la tarda en un punt del recorregut on no hi ha cap pas a nivell. L'incident va obligar a restringir la circulació en aquest punt a una sola via, fet que va provocar les demores de fins a una hora. A partir de les sis de la tarda es va poder restablir la circulació per les dues vies i i els retards es van anar normalitzant amb el pas de les hores.