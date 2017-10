El Banc Sabadell traslladarà la seva seu social a Alacant

El Banc Sabadell tindrà el seu domicili social a Alacant. El consell d'administració de l'entitat ha donat llum verda aquesta tarda a trasllat de la seva seu nominativa per frenar el càstig que estava patint en els mercats i garantir que, passi el que passi a Catalunya, seguirà sota l'empara del BCE i el Banc d' Espanya. D'aquesta manera pretén tranquil·litzar no només als inversors, sinó també als dipositants, que havien multiplicat les seves consultes sobre la seguretat dels seus estalvis.

Encara que l'entitat havia estudiat també la possibilitat de traslladar la seva seu a Madrid, finalment s'ha escollit Alacant per evitar que el moviment s'interpreti políticament a Catalunya -encara que algunes formacions com la CUP ja han cridat al boicot al banc- i també pels llaços "afectius" que la uneixen amb la província des que al desembre de 2011 es va adjudicar en negoci financer de la CAM. De fet, serà l'antiga seu social de l'extinta caixa alacantina, situada a l'avinguda d'Óscar Esplà d'Alacant, la qual figurarà a partir d'ara com a domicili oficial del Sabadell.

En aquest mateix edifici el banc ja té la seu de la seva filial immobiliària, Solvia, que a dia d'avui ja és una de les empreses de més facturació de la província. A més, el Sabadell també té en un altre edifici heretat de la CAM, al polígon d'Agua Amarga, el "back up" de tots els seus sistemes informàtics.

En qualsevol cas el canvi de domicili social no suposarà cap trasllat de personal nou a Alacant ja que la seu operativa del Sabadell continuarà a Sant Cugat i Barcelona. Això sí, el canvi significarà que el banc passarà a pagar els seus impostos a la Comunitat Valenciana. A més, suposarà un important impuls per a la imatge de la província, que tornarà a situar-se al mapa financer espanyol, del que havia desaparegut a l'extingir-se la CAM.

El president del Sabadell,dipositants i treballadors davant la situació creada a Catalunya. D'aquesta manera, des de l'entitat sempre s'havia dit que no es trigarien ni 24 hores és traslladar el seu domicili social fora de Catalunya en cas de ser necessari, si es proclamava la independència. No obstant això, el banc no ha volgut esperar que es produís aquesta circumstància davant el fort càstig que estava rebent a les borses i la intranquil·litat que s'havia generat entre els seus clients.

CaixaBank no tanca la porta a traslladar la seu social fora de Catalunya, si bé ha pres encara cap decisió al respecte. Fonts de l'entitat consultades per l'ACN "ni confirmen ni desmenteixen" aquesta possibilitat. Segons publica aquest dijous el diari 'El Mundo', l'entitat estaria estudiant traslladar la seva seu central a les Illes Balears, un escenari que es posaria sobre la taula en la comissió executiva de l'entitat bancària que es reuneix aquest dijous. Si el banc presidit per Jordi Gual prengués la decisió, necessitaria l'aprovació de la junta d'accionistes, que s'hauria de convocar de forma extraordinària. Normalment, aquestes juntes es convoquen amb un mes d'antelació, però algunes fonts apunten la possibilitat de convocar-la amb menys temps en cas que si fos necessari.

La direcció de CaixaBank va enviar aquest dimarts, coincidint amb l'aturada general, una carta interna als seus treballadors per recordar-los que "és important" que comuniquin "proactivament als clients" el compromís de l'entitat amb els seus interessos. "L'únic objectiu que persegueix l'entitat és el de protegir en tot moment els interessos dels seus clients, accionistes i treballadors, garantint la integritat dels dipòsits", diu el text.

Les arrels de 'La Caixa' es troben en part a l'arxipèlag balear, ja que te el seu origen en l'antiga Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, fundada el 1904.

Junqueras: "No hi haurà una fugida d'empreses de Catalunya"

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha assegurat avui abans de la confirmació de la relocalització del Banc a Alacant, en relació amb les repercussions econòmiques de la crisi política oberta a Catalunya, que "no hi haurà una fugida d'empreses de Catalunya".

Junqueras ha negat que companyies com Oryzon Genomics hagi canviat la seva seu social pel procés independentista, i quant a la possibilitat que el Banc Sabadell es porti la seva seu social de Catalunya, ha assegurat que estem "en una economia oberta i global, on qualsevol empresa treballa amb bancs de tot el món".

També el vicepresident del Govern ha assegurat que Catalunya està "en rècords històrics d'inversió estrangera directa" o bé "d'exportacions".

A la pregunta de si el Govern estava preocupat per la situació actual, ha argumentat: "Jo crec que no hi haurà una fugida d'empreses".

També Junqueras ha restat importància a la repercussió que pugui tenir la crisi política catalana sobre la candidatura de Barcelona per acollir l'Agència Europea del Medicament.