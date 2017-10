Demanen presó per a dos homes per apallissar una dona i causar-li un avortament

La fiscalia va demanar presó per a dos homes a qui acusa d'haver apallissat un home i una dona en un local d'oci d'Agramunt el 30 de març de 2014. Segons el ministeri públic, els acusats van propinar cops de puny i puntades de peu per tot el cos a un home tant a dins com a fora del local, fins a deixar-lo inconscient, i després un d'ells va agafar pel coll la dona i li va propinar cops de puny a la cara. Després, l'altre, segons l'escrit de la fiscalia, s'hi va afegir i quan ella li va dir que estava embarassada, la va colpejar a la panxa. La dona, que estava al primer trimestre d'embaràs, va perdre el fill que esperava. La fiscalia demana per a aquest acusat tretze anys de presó per un delicte de lesions i un delicte d'avortament i per a l'altre acusat set anys de presó per un delicte de lesions.

L'acusat al qual la fiscalia demana tretze anys de presó no es va presentar al judici a l'Audiència de Lleida perquè, segons va explicar el seu advocat, no va poder viatjar des del seu país natal, Romania, per problemes mèdics. La sala va decidir suspendre el judici i el va tornar a fixar per al 23 de novembre. El ministeri públic sol·licita que un acusat indemnitzi la dona amb 900 euros per lesions i l'altre amb 22.900 euros per les lesions, les seqüeles i l'avortament.