Guàrdies civils destinats a Girona denuncien que els seus fills pateixen assetjament a l'escola

Guàrdies civils destinats a Girona denunciaven ahir que els seus fills pateixen assetjament a l'escola arran de les càrregues contra la població civil ocorregudes diumenge passat amb motiu de la votació en el referèndum d'independència. Dos dels agents que han expressat la queixa treballen a la província de Girona; concretament, un guàrdia civil destacat en un municipi costaner del Baix Empordà –en la denúncia que fa el cos no es precisa quin– critica que dilluns passat en una escola pública es van projectar imatges de les càrregues i, a continuació, es va celebrar un minut de silenci. Afirma l'agent, que assegura que sempre ha tingut bona relació amb els professors i els pares dels altres alumnes, que mai havia viscut una situació similar i retreu a l'escola que fes arribar als nens el missatge que «els 'polis' són dolents». Assegura que la seva filla gran va arribar a casa plorant.

Un cas similar ha estat denunciat a Olot: un agent assegura que el seu fill de 20 anys, que estudia formació professional en un centre privat de la ciutat, va haver d'escoltar com els seus companys acusaven d'«assassins i repressors» els guàrdies i que quan el jove va defensar el seu pare el van fer fora de l'aula a crist de «fatxa». «Nosaltres som d'aquí, parlem català i jo mai he donat un cop a ningú. Aquesta és la nostra casa, però quan pugui demanar el trasllat, ho faré», explicava l'agent a l'agència Efe.



Fapac respecta totes les opinions

De la seva banda, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) exposava ahir, en un comunicat, que «com a entitat plural i diversa que representa prop de 500.000 famílies d'arreu del país, està al costat de totes les mares i pares» i respecta «la seva diversitat en el sentit ampli de la paraula -entorn social, ètnia, religió, ideologia, etcètera», així com «les seves manifestacions i opinions, tant les majoritàries com aquelles minoritàries». En aquesta línia, la federació entén que «la diversitat és justament el valor i la força de les més de 2.200 AMPA associades i respecta la pluralitat de la nostra gran base social». En aquest sentit, afegeix l'entitat, «no ens podem permetre cap gest ni actitud que promogui la segregació i l'estigmatització dels nostres infants i joves, sigui pel motiu que sigui, especialment en un entorn clau com és l'escolar i educatiu».

«En aquests temps convulsos (...) la Fapac defensa la democràcia i la llibertat d'expressió. La Federació condemna qualsevol acció que atempti contra els drets humans. Així ho ha fet durant aquests dies –com a una de les entitats membres de la Taula per la Democràcia–, i així ho continuarà fent, fidel als seus valors com a Federació que defensa una escola pública, de qualitat, catalana, laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa».