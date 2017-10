Inquietud empresarial per l'augment de la tensió política a Catalunya

L'augment de la tensió política en relació amb Catalunya després de l'1-O va disparar la preocupació empresarial per la incertesa que genera una eventual declaració unilateral d'independència i les conseqüències que comportaria. Alguns bancs i empreses amb seu a Catalunya van ser severament castigats en les dues últimes sessions borsàries, com és el cas de Banc Sabadell, Inmobiliaria Colonial i CaixaBank.

Encara que les grans empreses amb seu a Catalunya són reticents a parlar en públic sobre la dinàmica política, fonts empresarials admeten en privat la seva profunda preocupació, en especial, per la falta de diàleg entre el Govern central i la Generalitat malgrat la magnitud de la crisi.Si bé les grans companyies no conceben encara com un escenari real la possibilitat d'una Catalunya independent, la mera possibilitat que el Parlament català declari la independència de forma unilateral genera inquietud pels efectes econòmics que podria tenir per a l'economia espanyola i sobre el seu negoci.

Això no obstant, un responsable financer d'una empresa catalana, que demana l'anonimat, va explicar a Efe que té coneixement que bastants empreses catalanes, de tota mena de sectors, des del financer fins a l'energètic o els segurs, tenen plans de contingència davant la hipòtesi d'una Catalunya independent. Altres fonts empresarials catalanes van expressar una «molt alta preocupació» per la «incapacitat» de reconduir la situació a la qual s'ha arribat a Catalunya per part dels responsables polítics.



Lobby català

És el cas del Cercle d'Economia, un lobby català que reuneix directius o empresaris de primer nivell, que ahir va expressar la seva «màxima preocupació» davant la possibilitat que es declari una independència unilateral a Catalunya.

Ahir va transcendir també que CaixaBank havia remès una nota interna als seus empleats en què els recordava que «és important comunicar proactivament» als seus clients el seu compromís en la defensa dels seus interessos, que «guiarà les decisions futures que, en cas de caldre, hagin de prendre's». També ahir el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, va deixar clar que davant «l'inquietant» situació política que viu Espanya, l'entitat financera compta amb els instruments adequats en el marc de la UE i del sistema de supervisió bancari europeu per protegir els interessos dels seus clients. «Si calgués es prendrien les mesures suficients», va subratllar Oliu, després d'afirmar que l'actual conjuntura pot fer «trencar el focus del que realment és important», en un context econòmic global en què els països «competeixen» i la seguretat jurídica i la serietat institucional resulten «fonamentals».

D'altra banda, una multinacional com Nestlé, que té la seu espanyola a Barcelona, va assegurar, preguntada pel conflicte obert a Catalunya i l'eventualitat d'una declaració d'independència, que la seva prioritat «és mantenir les operacions i servir a clients i consumidors, preservant els 5.000 llocs de treball». Fonts de la companyia van apuntar que Nestlé «no anticipa decisions condicionades al context i en cap cas opina sobre temes polítics». A més, una important empresa del sector de la distribució va explicar que no es planteja cap canvi mentre no es modifiqui l'actual ordenament jurídic i que, en tal cas, prendria les mesures necessàries per garantir el desenvolupament del seu negoci. Quant al sector automobilístic, fonts de Seat van dit que «la companyia només vol estabilitat política per seguir invertint.