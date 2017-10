L'atac d'agost va afectar el turisme a Barcelona només uns pocs dies

Els atemptats del 17 d'agost van perjudicar l'activitat turística a Barcelona els dies immediatament posteriors als atacs, però la recuperació va ser més ràpida que a altres ciutats que han patit situacions similars, com París o Londres. Aquesta és la principal conclusió del primer informe que ha elaborat l'Ajuntament amb dades del sector sobre els 30 dies posteriors al 17 d'agost. Se'n farà un altre a 60 dies i un tercer a 90.

Concretament, es va arribar a una punta del 20% de cancel·lacions de reserves hoteleres en els tres primers dies, i el ritme de noves es va alentir entre un 5 i un 10% per tornar després al ritme de creixement registrat des de principis d'any. La davallada de reserves de vols els dies posteriors es va recuperar quatre setmanes després, mentre que París va trigar un any i Londres dos mesos. La cerca de vols, però, ha caigut un 20% en relació als mercats estrangers i un 11% a la resta de l'Estat.

Ajuntament i representants dels sectors turístic i comercial de la ciutat van analitzar les dades del primer informe sobre els efectes del 17-A a l'activitat turística de Barcelona i el seu entorn, que analitza el comportament d'aquests sectors en els 30 dies posteriors als atacs.

La primera anàlisi de les dades dels sectors turístic i comercial a la ciutat mostra un primer impacte en les reserves hoteleres i contractacions turístiques els primers dies, però també una recuperació ràpida de les tendències d'anteriors mesos, dins d'aquest període inicial d'anàlisi de 30 dies. Per la seva banda, els comerços van notar els efectes principalment a la zona atacada i els dies immediatament posteriors, però no s'observa una baixada generalitzada de les vendes.

L'informe constata que des del mes d'abril s'observa que s'alenteix el creixement turístic a la ciutat. Ara bé, després del 17-A les cancel·lacions de reserves hoteleres es van concentrar en els tres primers dies després de l'atemptat, arribant a un 20% de punta, i el ritme de reserves es va alentir entre un 5% i un 10%, fins a tornar al ritme de creixement registrat des de principis d'any. A l'entorn de Barcelona les cancel·lacions van estar per sota o igual que les habituals.

En els apartaments turístics, l'afectació és baixa, amb un percentatge de reserves confirmades del 82,35%, per sobre de les d'agost de l'any anterior, i una ocupació del 90,70%. En el transport aeri, la davallada en les reserves els dies posteriors al 17 es va recuperar 4 setmanes després, més ràpidament que les recuperacions de París (un any) o Londres (2 mesos).

Les excursions turístiques cap a Barcelona es van recuperar en un màxim de tres setmanes després dels atemptats. No es detecta cap mena d'afectació ni a grans esdeveniments, ni a fires ni a congressos programats per a les setmanes posteriors al 17-A, i les visites turístiques a espais com el Park Güell, el Tibidabo o el Zoo es van recuperar de forma ràpida, tot i que a diferent ritme.

En l'àmbit del comerç no s'observa una baixada generalitzada de les vendes, tot i que només hi ha dades de percepció, ocupació i dades generals del sector. L'anàlisi mostra que depèn molt del sector i de la zona, i les baixades en facturació són conjunturals del sector i no atribuïbles als atemptats.