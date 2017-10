Les paraules de Felip VI refermen la divisió entre postures

La valoració dels diferents agents polítics i socials sobre el discurs del rei Felip VI va de la decepció a l'aprovació. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es va situar entre els primers, tot lamentant que no inclogués «cap solució. Cap menció als ferits. Cap apel·lació al diàleg». Colau va descriviure el «discurs d'irresponsable i indigne d'un cap d'estat». Igual que el conseller de Presidència de la Generalitat, Jordi Turull, qui va dir que el rei va fer de «portaveu de l'estratègia» de Mariano Rajoy i va oferir «la versió monàrquica del 'a por ellos'».

El diputat de la CUP Benet Salellas va opinar que el rei «va emparar l'estratègia del pànic i del càstig col·lectiu» a Catalunya.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, va mostrar la seva «perplexitat» i «decepció» amb el discurs perquè «no hi va haver un gest que ajudi a aprofundir en la convivència». «Estava basat en complir la legalitat vigent, però no s'ha complementat amb un reconeixement de l'existència d'aspiracions legítimes que necessiten una via d'expressió», va opinar. Abans, el president del PNB, Andoni Ortuzar, va afirmar que, després de la intervenció reial, «Catalunya està una mica més lluny».

La portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, va acusar el monarca d'haver pres partit per la política «repressiva» del PP i no haver aportat cap solució a la «crisi d'Estat» que travessa el país. Montero va afirmar que Felip VI no va representar a Espanya, la democràcia i els espanyols i es va sumar a l'estratègia del Govern de Rajoy, «tirant més llenya al foc».

En canvi, pel portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, el discurs va ser «apropiat» per un cap d'Estat «que no està disposat a què Espanya sigui esquarterada», com alguns pretenen. En el mateix sentit, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va assegurar que «no es pot posar ni un sol 'però'» al discurs de Felip VI.

També va opinar el conseller permanent de l'Estat i ponent de la Constitució de 1978, Miguel Herrero de Miñón, per a qui el rei ha complert «la seva funció».

Mitjançant una breu nota, el PSOE va «subratllar la important apel·lació a la concòrdia i l'entesa entre tots els catalans i tots els espanyols».

Per la seva banda, les patronals espanyoles CEOE i CEPYME van emetre un comunicat on explicaven que «compartim la defensa de la democràcia a Espanya expressada pel monarca» i, com ell, van dir que sense llei «no hi ha convivència democràtica possible en pau i llibertat».

En canvi, el portaveu d'Izquierda Unida al Parlament asturià, Gaspar Llamazares, es va sumar als crítics i va qualificar el discurs del rei Felip VI de «greu error», pel seu to «bel·ligerant» i va acusar Mariano Rajoy d'haver fet «un flac favor» al cap d'Estat, perquè s'ha «atrinxerat» darrere seu.