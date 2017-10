Els partits europeus demanen diàleg però deixen clar que la Unió no intercedirà

El debat al ple del Parlament Europeu sobre els esdeveniments del diumenge 1 d'octubre a Catalunya va evidenciar la divergència de posicions dels grups sobre com resoldre la situació i si la UE ha de tenir-hi un rol actiu. El president del Partit Popular Europeu a l'Eurocambra, Manfred Weber, va assegurar que el conflicte «només es pot resoldre a l'estat espanyol» i va fer una crida al diàleg «pacífic» per evitar «més escalades». També va demanar a les autoritats catalanes «no fer passos irreversibles» i va avisar que «qui deixa Espanya, deixa també la UE». Per la seva banda, el líder de grup dels Socialistes i Demòcrates, Gianni Pittella, va assegurar que «cal un nou començament» i va avisar que una declaració unilateral d'independència seria «una provocació» i podria desencadenar «nous desastres». Pittella es va dirigir també a Rajoy perquè «amb la resta d'autoritats espanyoles» posin en marxa un diàleg «per una Espanya forta amb realitats internes». El president dels liberals, Guy Verhofstadt, va considerar també que «hi ha d'haver diàleg» i va valorar que una declaració d'independència seria «totalment irresponsable». Finalment, la copresidenta dels Verds/ALE, Ska Keller, va recordar a la Comissió Europea que, com a guardiana dels tractats, «és la seva obligació oferir-se i intercedir» i va instar els governs espanyol i català a acceptar la mediació.

Weber va començar la seva intervenció referint-se a la violència de l'1-O. «Ningú es pot quedar indiferent al que s'ha vist a Catalunya. El PP Europeu rebutja la violència perquè mai és la resposta en política», va dir. Sobre el referèndum, va destacar que «no és vàlid» perquè «va en contra de la Constitució espanyola». «La llibertat de mobilitzacions és indispensable per una democràcia, però no canviarà la Constitució», va afirmar, afegint: «És inacceptable que alguns polítics catalans incitessin la població civil a desobeir la llei». Per tot plegat, Weber va fer una crida al diàleg en el marc constitucional «perquè tothom segui i s'evitin més escalade». Sobre el paper de la UE, tanmateix, va considerar que «no té el dret ni li pertoca intervenir».

En una línia similar es va expressar el líder dels socialistes. Gianni Pittella va afirmar que «és l'hora de la unitat i la responsabilitat, i no de les divisions ni de les banderes». «De vegades només fa falta només un gest de bona voluntat i seny perquè el diàleg tingui lloc», va dir. Pittella va rebutjar una declaració unilateral d'independència i va dir que el referèndum de diumenge «va ser inútil». «Un govern regional que representa a menys del 50% de la població no pot perjudicar el futur de tot un poble»,va advertir. Tot i això, també va criticar l'actuació policial durant l'1-O, qualificant-la de «desproporcionada».

El president d'ALDE, Guy Verhofstadt, va considerar que el referèndum «senzillament no tenia legitimitat». Sobre una declaració d'independència, el líder dels liberals europeus va avisar que seria «totalment irresponsable, no tant per Espanya o per Europa sinó per Catalunya». «Seria una fractura en la societat impossible de cosir», va considerar, tot apel·lant un cop més al diàleg.

Ska Keller, per la seva banda, va començar amb una crítica cap a la repressió policial diumenge, «un dia trist per a tota Europa». «La trista imatge que tots tenim, violència policial contra gent pacífica, violència desproporcionada que no pot ser justificada independentment del que cadascú pensi del referèndum», va dir. Keller va criticar l'estratègia de Rajoy de «rebutjar» el diàleg i va criticar que «els jutges, la policia o la persecució criminal no poden resoldre un problema polític».