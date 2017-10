Puigdemont a Felip VI: «Així no, ha decebut molta gent»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va oferir ahir un missatge institucional per replicar el rei Felip VI i el dur discurs que el monarca va fer dimarts contra el Govern i el procés sobiranista. «Voldria adreçar-me directament a Sa Majestat, en la llengua que sé que coneix i parla: Així no», va etzibar el president, tot afegint que el Rei «va decebre molta gent a Catalunya, que l'aprecia i que l'ha ajudat en moments difícils de la institució, gent que esperava un altre to i una apel·lació al diàleg i a la concòrdia». D'altra banda, també va voler dirigir-se a tota la població per refermar que garanteix «el compromís del Govern de protegir el conjunt dels ciutadans, de vetllar pels seus drets a expressar-se lliurement i de respectar les seves decisions». És per això que va reiterar que, deixant la «porta sempre oberta al diàleg i al respecte a l'altre» l'executiu «no es desviarà ni un mil·límetre del compromís de pau i serenor, però alhora de fermesa» a l'hora d'aplicar el resultat del referèndum de l'1-O.

Puigdemont va deixar clar que el missatge que Felip VI va llançar dimarts no li sembla gens adequat i creu que va anar «adreçat a una part de la població». «No el podem compartir ni acceptar. El Rei fa seu el discurs i les polítiques del govern Rajoy, que han estat catastròfiques en relació amb Catalunya, i ignora deliberadament els milions de catalans que no pensem com ells; ignora deliberadament els catalans que han estat víctimes d'una violència policial que ha glaçat el cor a mig món», va indicar. De la mateixa manera, va criticar que el monarca espanyol «va perdre una oportunitat d'adreçar-se a tots els ciutadans a qui deu la corona, i als quals deu el respecte perquè així li ho encomana la Constitució».

A més, li va recordar que «la Constitució li atorga un paper moderador que en cap cas no ha tingut, i que ahir va declinar amb duresa». «Tampoc ha tingut cap interès a conèixer l'opinió i la visió del Govern de la Generalitat en cap moment d'aquesta crisi, i ha acceptat assumir un rol inadequat que només busca aplanar les decisions que el Govern espanyol fa temps que estudia per tal de liquidar les aspiracions de sobirania del poble català», va afegir. Finalment, va carregar contra el to del Rei per considerar que les intencions dels catalans les tracta «com a criminals i il·legítimes, i contra les quals usa recursos sense límit».

D'altra banda, Puigdemont va insistir en la necessitat de «mediació» en el conflicte, i va reiterar que la Generalitat està disposada a acceptar alguna de les «ofertes que arriben». «Pau, diàleg i acord formen part de la cultura política del nostre poble; però no hem rebut mai cap resposta positiva per part de l'Estat a cap de les opcions de mediació que ja hi ha sobre la taula, i crec, amb tota sinceritat, que torna a ser una greu irresponsabilitat no atendre els precs que envien gent de dins i de fora de Catalunya i de l'Estat per tal que aquest conflicte s'encarrili des de la política i no des de la policia», va afegir Puigdemont.

El president també va voler felicitar-se per la jornada de diumenge i per la d'aquest dimarts, així com mostrar el seu convenciment que el poble de Catalunya continuarà responent igual quan s'apropi la proclamació de la independència. «Diumenge vam aconseguir fer un referèndum enmig d'un oceà de dificultats i d'una repressió sense precedents. Dimarts vam donar un exemple en el seguiment de l'aturada general, i estic segur que en els propers dies tornarem a ensenyar la millor cara del nostre país quan les institucions de Catalunya haguem d'aplicar el resultat del referèndum», va comentar, tot tornant a insistir que de cara al futur s'hauria de «mantenir la confiança i l'aïllament a tota provocació i a tota intenció de violència». «Ni la volem a casa ni la volem enlloc. Fem-nos forts en la dignitat i serem un poble capaç de fer possible el somni que es proposi», va sentenciar. I és que el president creu que «no tothom voldria que les coses ens anessin bé» i que «hi ha qui pretén presentar la reivindicació catalana com una cosa il·legítima, il·legal i criminal, i qui pensa que perseguir urnes, paperetes i votants és una exigència inexcusable de l'estat de dret, i que tot s'hi val per impedir que un poble es pugui expressar i pugui decidir».