Rajoy rebutja la proposta de mediació perquè no pot parlar «amb qui fa xantatge»

La taula reunida ahir per oferir una proposta de mediació. efe

Tres dies després de l'1-O se succeeixen les crides al diàleg i els oferiments a mediar entre el Govern i la Generalitat, encara que el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, ja va deixar clar que no pot parlar amb qui fa xantatge a l'Estat.

Crides que arriben un dia després del missatge institucional del Rei -seguit per gairebé 12,4 milions d'espectadors-, en què Felip VI va advertir que, davant la situació «d'extrema gravetat» a Catalunya, els «legítims poders de l'Estat» han d'assegurar «l'ordre constitucional».

El líder d'Units Podem, Pablo Iglesias, després de celebrar una taula de partits amb forces nacionalistes, va demanar debades a Rajoy i al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que pactin un equip de mediadors de la seva confiança per desbloquejar el diàleg.

Fonts del Govern van indicar que Rajoy va rebutjar aquesta proposta per considerar que no pot parlar amb qui ha plantejat un «xantatge tan brutal a l'Estat», en al·lusió a Puigdemont.

Iglesias va parlar amb Rajoy per transmetre-li la seva iniciativa i el cap de l'Executiu li va explicar que el que ha de fer Puigdemont és renunciar a la declaració unilateral d'independència, que «no és negociable».



La societat civil també s'ofereix

Mediació va reclamar a més la «Comissió independent per a la mediació, el diàleg i la conciliació» constituïda ahir, que va emplaçar el Govern central i la Generalitat a descartar decisions immediates «sobre el model polític organitzatiu» i a restablir el normal funcionament de les forces de seguretat a Catalunya.

Representants d'una desena d'entitats catalanes, entre elles universitats i organitzacions sindicals i patronals, a les quals s'ha sumat el FC Barcelona, van constituir a la seu del Col·legi d'Advocats de Barcelona aquesta comissió que lidera María Eugenia Gay, degana del col·legi, davant la necessitat urgent de buscar una sortida que posi fi al «clima de tensió» a Catalunya.La demanda d'arribar a una solució mitjançant el diàleg dins de la llei va unir tots els portaveus de grups europeus al Parlament Europeu en un debat en el qual la Comissió Europea va subratllar que només incumbeix als espanyols el seu futur i que, per això, Brussel·les no mediarà.

Un altre que es va oferir a mediar va ser el líder del PSC, Miquel Iceta, que també va demanar per carta a Puigdemont que «eviti la proclamació de resultats de l'1 d'octubre i una ulterior declaració unilateral d'independència» per permetre una «resolució democràtica del conflicte».



Dastis descarta la UE

En canvi, el ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, va dir que no veu justificació per a una mediació de la UE davant el desafiament independentista català, perquè «no es tracta d'un conflicte entre dues parts, sinó del compliment de la llei, de l'Estat de dret i el manteniment de la democràcia a Espanya». També ahir, la Junta Electoral Central (JEC) va adoptar un acord en el qual ratifica que «no tenen tot valor els que han presentat com a resultats de l'anomenat referèndum d'autodeterminació» celebrat en el Catalunya diumenge passat.