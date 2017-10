Un terç dels votants del PDeCAT no aposta per la independència

Un de cada tres votants del PDeCAT, el 31,5 per cent, aposta per models territorials per a Espanya que no inclouen reconèixer la independència d'una comunitat autònoma, fórmula que sí que és recolzada pel 65, 7 per cent dels votants d'aquesta formació, segons revela l'últim baròmetre del CIS.

L'enquesta apunta que només un 9,6 per cent del conjunt dels ciutadans és partidari d'un Estat on es reconegués a les comunitats autònomes la possibilitat de convertir-se en Estats independents.

Si s'atén al record de vot en les últimes eleccions generals, el 28,6 per cent dels que van donar suport a CDC -ara PDeCAT- prefereixen un Estat en el qual les comunitats autònomes tinguin més autonomia que ara, i el 2,9 per cent admet un Estat autonòmic com l'actual.

El percentatge d'independentistes entre els votants del PNB és significativament menor, només un 18,2 per cent, mentre que la majoria d'ells, el 54,5 per cent, es mostra d'acord amb l'actual Estat autonòmic i el 22 per cent prefereix un en què les comunitats gaudeixin de més autonomia.

Per contra, gairebé la totalitat dels votants d'ERC, el 94,1 per cent, mostra la seva predilecció per reconèixer a les comunitats la possibilitat d'independitzar-se, i tan sols el 5,9 per cent es queda amb unes comunitats amb més autonomia .

Quant als votants de Units Podem, tan sols el 15,3 per cent està d'acord amb la possibilitat que les comunitats autònomes s'independitzin, percentatge en el que no s'inclouen els electors d'En Comú Podem.

En el cas de la confluència catalana el percentatge d'independentistes puja al 28,3 per cent, se situa en el 20 per cent dels votants de Compromís i en el 12,5 per cent dels d'En Marea.

Amb una visió totalment contraposada, un 18,9 per cent de tots els enquestats veu amb bons ulls un Estat amb un únic Govern central sense autonomies, idea compartida pel 30,5 per cent dels votants del PP, pel 15, 3 dels del PSOE, el 14,9 per cent dels que donen suport a Units Podem i el 22 per cent dels de Ciutadans; encara que també la recolzen un 6,5 de votants d'En Comú Podem i un 13,2 per cent dels de Compromís.