El Tribunal Constitucional suspèn la convocatòria del ple del Parlament

El ple del Tribunal Constitucional ha acordat suspendre cautelarment l´acord de la Mesa del Parlament per a la celebració d´un ple on ha de comparèixer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per explicar com s´aplicarà el resultat del referèndum de l´1-O.



Ho fa atenent al recurs d´empara presentat pel PSC, que alerta els magistrats que durant el ple "es pretén procedir a la declaració formal d´independència" i que la convocatòria del ple suposa "ignorar expressament la suspensió acordada" de les lleis del referèndum i de transitorietat.



La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha lamentat la decisió i ha recordat que el ple encara no s'ha convocat.



Suspendre Plens que no estan ni convocats és la nova oferta de diàleg. https://t.co/Pugkc8uTYO — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 5 d´octubre de 2017

L'ANC dona per fet que el Parlament es reuneix dilluns per declarar la independència i reclama "mobilització màxima"

L'ANC dona per fet que dilluns que ve, el 9 d'octubre,. En un missatge intern als socis, al qual ha tingut accés l'ACN, l'entitat sobiranista afegeix que dilluns, doncs, "exigirà una mobilització màxima". En paral·lel, el mateix comunicat recorda que aquest diumenge hi ha convocada una "manifestació espanyolista" i per això demana als votants de l'1-O que "buidin els carrers de Barcelona".I guardarem forces", demana el text en recordar que les tesis de la manifestació de diumenge, convocada per SCC, són "ben legítimes". L'entitat sobiranista també recorda que divendres s'ha citat a l'Audiència Nacional el president de l'ANC, Jordi Sànchez; el d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el major Josep Lluís Trapero. "Són investigats per sedició arran de la negligent operació de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia, el 20 de setembre", firma el comunicat.L'ANC afirma queaquest diumenge. Ara bé, lamenta alhora que "aquestes manifestacions tolerin la presència de grups violents d'ultradreta, que no representen gens els partidaris del 'no'".En aquest context, l'entitat sobiranista ha reiterat també que l'1-O es va fer "el gran pas". "Vam saber defensar com a gent de pau els col·legis electorals, contra la violència policial; vam poder votar i el 'sí' va guanyar", rebla el comunicat.