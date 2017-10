Els ajuntaments gironins comencen a trencar la relació amb el Govern i el Rei

Els ajuntaments d'alguns municipis gironins ja han començat a prendre les seves pròpies mesures després dels successos de l'1 d'octubre que han intensificat la tensió política del país. Un exemple és l'equip de govern de Sarrià de Ter, el qual portarà al proper ple una moció per aprovar que cap representant municipal assisteixi «a títol institucional» a cap acte que organitzi la Casa Reial i els cossos de seguretat de l'Estat.

L'acord va en la línia del que aquest dimecres va anunciar l'Ajuntament de Girona, que va vetar la seva presència als actes municipals i tampoc assistirà als que ells organitzin. El document, com ja estan fent altres municipis, també proposa declarar persona non grata el delegat del govern espanyol, Enric Millo, i reclamar a les autoritat espanyoles que «demanin perdó pels danys als drets humans i materials infligits» durant l'1-O.

La moció, que s'abordarà a la sessió ordinària prevista per a finals de mes, també vol mostrar la seva «solidaritat amb tots els ciutadans de Catalunya ferits i reprimits per les brutals càrregues policials». Especialment, remarca l'escrit, «als veïns de Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter afectats pels fets ocorreguts al pavelló».

En el mateix context, l'Ajuntament de Celrà va convocar un ple extraordinari ahir per demanar al Parlament que «defensi el resultat del referèndum» i que declari la independència de Catalunya. El consistori, governat per la CUP, ho aprovarà en una moció que també declara persones «non grates» el delegat de l'Estat Enric Millo, els policies espanyols i els guàrdies civils. El text també assegura que l'1-O «passarà a la història» per la «vergonya» d'un Estat que va exercir «una violència injustificada i desmesurada davant uns ciutadans absolutament indefensos».

La moció dona suport als ferits i reconeix explícitament «la valentia i el comportament cívic i pacífic» dels més de 2 milions de catalans que diumenge es van expressar a les urnes tot i «l'estat de terror» que va voler imposar Madrid. Finalment, l'Ajuntament de Figueres durant el ple d'ahir també va aprovar una moció presentada pel PDeCAT, ERC i la CUP del mateix caràcter que la resta de municipis, on es demanava trencar les relacions amb la Casa Reial.



Crida a la mediació

L'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, a més de declarar persones non grates aquells càrrecs polítics que van promoure, avalar o justificar la violència d'Estat de l'1 d'octubre, van anar més enllà. L'equip de govern va proposar, així, demanar explícitament l'ajuda, el suport i la mediació internacional per resoldre el conflicte que es viu a Catalunya sota el lema: «Help us Europe, SOS Democracy». En aquest sentit van impulsar una iniciativa dirigida a totes les regidores i regidors dels ajuntaments catalans per adherir-se a una carta adreçada al secretari general de les Nacions Unides demanant la fi immediata de la violència contra la població civil i la seva mediació urgent.



La decisió de la Cambra

Paral·lelament, el ple de la Cambra de Comerç va aprovar abandonar la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) «per dignitat». La decisió, avalada pel mateix president Domènec Espadalé, es va prendre per unanimitat al final del ple ordinari d'aquest octubre.

El conflicte obert pel procés sobiranista, i sobretot el discurs del rei Felip VI sobre Catalunya, van fer decantar clarament la balança. Els empresaris van concensuar un escrit on critiquen que la Corona hagi «tancat els ulls» davant les càrregues policials de l'1 d'octubre i retreuen al rei Felip VI que s'hagi posicionat obertament en comptes «d'assumir un paper moderador» i cridar al diàleg.

La sortida de la Cambra de Comerç suposa que la FPdGi es quedi, precisament, sense un dels seus artífexs principals. Actualment, però, la Cambra ja no feia aportacions econòmiques a la Fundació i el seu paper dins l'entitat era només de caràcter institucional.