Aznar reclama eleccions a Espanya si el Govern de Rajoy no actua contra Catalunya

La Fundació FAES, liderada per l'expresident espanyol José María Aznar, ha publicat una anàlisi sobre la situació de Catalunya en la qual reclama al govern espanyol que actuï i «usi tots els instruments constitucionals», tingui o no el suport d'altres grups polítics.

Tot i que no s'assenyala cap mesura concreta ni s'invoca l'article 155, la fundació subratlla que el govern del PP té majoria parlamentària suficient per «activar tota la potència política prevista per defensar la Constitució».



«Inacció» i «incapacitat»

«No té cap excusa acceptable per continuar en la inacció, no es pot emparar en els càlculs d'oportunitat, eficàcia o cost; totes aquestes cauteles desapareixen quan es comprèn la magnitud de l'amenaça», afirma. A l'anàlisi, a més, FAES diu que si Rajoy «no té l'ànim» de fer-ho o «hagués de reconèixer la seva incapacitat», hauria de convocar noves eleccions.

La Fundació FAES, liderada per l'expresident espanyol José María Aznar, ha publicat un text titulat «El preu de la llibertat». A l'inici, es justifica que el president de l'entitat, Aznar, ja ha alertat en nombroses compareixences de «l'amenaça i el desafiament independentista». A l'article, Aznar insta directament Rajoy a actuar i a aplicar amb mà dura tots els elements legals que tingui al seu abast per frenar els plans de Puigdemont. «A Catalunya no es pot insistir ni un minut més en els errors», recull l'article. Segons FAES, juntament amb el «nacionalisme radicalitzat», a Catalunya també han coincidit en la reivindicació independentista el «populisme antisistema i el revisionisme del pacte constitucional promogut per un ampli sector de l'esquerra que vol destruir la transició».

En aquesta línia, demana al govern de Rajoy que actuï amb contundència a Catalunya: «No és possible declarar morta la democràcia a Catalunya i no fer res que excedeixi el llindar de la retòrica per reduir a zero la capacitat d'acció dels veritables responsables d'aquest crim».

Per això, insta Mariano Rajoy a usar «tots els instruments constitucionals» i li recorda que té majoria parlamentària suficient «per activar tota la potència política prevista per defensar la Constitució», sense fer un esment concret a l'article 155.

FAES demana al president del Govern espanyol que actuï de manera «intel·ligent i eficaç». Per això, afirma que el govern espanyol ha de buscar recolzaments d'altres partits però que això no pot «retardar o condicionar el compliment del seu mandat». «La llei és el preu de la llibertat, la llibertat és el premi de la llei», escriu la fundació.

L'article fa un pas més i diu a Rajoy que «si no troba l'ànim per fer-ho o hagués de reconèixer la seva incapacitat», hauria de convocar eleccions. «Hauria d'atorgar als espanyols la possibilitat de decidir quin govern, amb quina proposta i amb quins suports electorals s'haurà d'enfrontar aquesta conjuntura crítica per a Espanya», conclou.