Disset jutjats catalans investiguen els Mossos per «inactivitat» l´1-O

Un total de 23 jutjats arreu de Catalunya han obert diligències per fets relacionats amb la jornada de l'1 d'octubre, segons dades facilitades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). D'aquests, 17 han obert investigacions contra els Mossos d'Esquadra per "desobediència per inactivitat" durant la jornada. Arran de diverses denúncies presentades, també s'han obert altres causes per delictes de lesions, per votacions il·legals o per revelació de secret per l'ús de dades personals.

A Barcelona, les investigacions sobre l'1-O les porta el jutjat d'instrucció 7 de Barcelona, que ha obert una investigació contra l'actuació de la policia espanyola a la capital catalana arran d'una denúncia presentada per la Generalitat. El mateix jutjat també té causes obertes contra els Mossos per la seva actuació aquell mateix dia i també per revelació de protecció de dades.

El jutjat d'instrucció número 3 del Vendrell ha obert diligències per una denúncia contra la Generalitat per ús de les seves dades, una altra contra els Mossos d'Esquadra per no actuar en un CAP que va obrir per votar i dues denúncies per votacions il·legals.

Per la seva banda, el jutjat d'instrucció número 2 de la Seu d'Urgell té obertes diligències per desobediència a les mesures acordades pel TSJC per "impedir" l'ús de locals o edificis públics per a la preparació de la celebració del referèndum. El jutge va obrir les diligències per permetre's la votació "almenys" en set punts i va demanar informació als Mossos.

En la mateixa línia que el de la Seu d'Urgell ha obert diligències el jutjat d'instrucció número 4 de Lleida, que també ha demanat informació a la policia catalana. Aquest jutjat també ha rebut quatre querelles presentades per particulars per diversos fets durant les actuacions policials.

El jutjat d'instrucció número 7 de Cerdanyola del Vallès ha obert diligències per una causa oberta arran de tres denúncies de particulars contra els Mossos per "inactivitat" en un col·legi obert per votar. Aquesta causa està oberta per un delicte de desobediència i la magistrada ha sol·licitat informació als Mossos.

A Santa Coloma de Gramenet, el jutjat d'instrucció número 1 ha obert una investigació per una denúncia d'un particular contra els Mossos d'Esquadra per inactivitat en un col·legi obert per votar.

El jutjat d'instrucció número 4 del Prat de Llobregat ha obert diligències després de rebre dues denúncies contra els Mossos per inactivitat en un col·legi. La causa està oberta per desobediència i s'ha demanat informació als Mossos.

Per la seva banda, el jutjat d'instrucció número 4 de Granollers ha obert diligències prèvies per una denúncia d'un particular per ús de dades personals i s'ha enviat a repartiment.

El jutjat d'instrucció número 4 de Mataró ha obert diligències per revelació de secrets per la denúncia d'un particular per l'ús de les seves dades. També per una denúncia d'un particular contra els Mossos per inactivitat en un col·legi de votació. A més, ha obert vuit diligències per lesions i una altra per atemptat conra un agent de la Guàrdia Civil.

A Amposta, el jutjat d'instrucció número 4 ha obert una causa per un delicte de lesions per la denúncia d'un particular, mentre que el jutjat número 6 de Rubí ha obert una causa per desobediència i lesions arran d'una detenció. El detingut va passar a disposició judicial i es va acordar la seva llibertat provisional.

El jutjat d'instrucció número 5 de Figueres ha obert diligències per revelació de secret per ús de dades personals, una altra per desobediència per inactivat dels Mossos, i dues per votació i·legal.

Per la seva banda, el jutjat d'instrucció número 1 d'Igualada ha obert una causa per quatre denúncies per desobediència contra els Mossos per inactivitat en l'obertura de col·legis electorals. També el jutjat número 2 de Manresa, el número 1 de Reus, el número 2 de Sabadell, el número 1 de Terrassa i el jutjat de Solsona han obert diligències contra els Mossos per inactivitat.

El jutjat de Puigcerdà ha obert diligències per revelació de secret per ús de dades personals, un altra per desobediència per inactivitat dels Mossos i una altra per lesions lleus.

A Vilanova i la Geltrú, el jutjat d'instrucció número 2 ha obert diligències per desobediència per inactivitat dels Mossos i per denúncia de dos particulars per existència de l'aplicació per saber on es podia votar.

El jutjat de Tremp ha obert diligències per lesions, el número 7 de Mollet del Vallès també n'ha obert per un denúncia de particular pel mateix delicte, i el jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona n'ha obert vuit també per lesions.