El Govern de l'Estat facilitarà a les empreses la sortida ràpida de Catalunya

El Govern de l'Estat aprovarà previsiblement avui un decret llei que permetrà a les empreses acordar el canvi de seu social sense sotmetre aquesta decisió a la junta d'accionistes, cosa que acceleraria la sortida de Catalunya a les companyies que així ho disposin, segons van confirmar fonts empresarials.

La idea de l'Executiu és que el decret llei inclogui una nova disposició final que modifiqui la Llei de societats de capital amb la idea d'agilitar el canvi de seu d'una companyia, d'acord amb les mateixes fonts.



Aplanant el camí des de 2015

Al maig de 2015, davant l'interès de diverses companyies per traslladar el seu domicili social a altres comunitats autònomes, el Govern de Mariano Rajoy va aprovar una disposició addicional que recollia que «excepte disposició contrària dels estatuts, l'òrgan d'administració és competent per canviar el domicili social dins del territori nacional».

D'aquesta manera aplanava el camí perquè moltes empreses es poguessin establir en una altra regió. No obstant això, ara es vol anar més enllà amb l'objectiu de permetre que també puguin canviar la seva seu, amb el simple acord del consell d'administració, companyies que incloguin en els seus estatuts que el canvi l'ha d'aprovar la junta d'accionistes.

A Catalunya, el president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha fet una crida a la calma davant el canvi de seu social d'algunes empreses catalanes a altres punts de l'Estat. Gay de Montellà va dir que, des de Foment del Treball, ho «respecten» però que desitgen que «siguin mesures provisionals» i en el cas d'empreses que s'ho estiguin plantejant, que «no s'arribin a dur a terme» aquests desplaçaments.

Preguntat per la possibilitat que entitats financeres, com Banc Sabadell o CaixaBank, també canviïn de seu social en resposta a la situació política de Catalunya va dir que són entitats «molt solvents», tot i que comprèn que es «facin estudis» en aquest sentit. Gay de Montellà va treure importància a la possibilitat que el Parlament declari la independència, per a la qual, va dir, encara no hi ha un «calendari» segur.

Segons Gay de Montellà, la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) és, per ara, només una «proposta d'escenari» i va preferir no considerar-la una possibilitat real, en una atenció als mitjans posterior a una xerrada a l' IoT Solutions Congress, al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona. Encara que també va assegurar que, en cas que es faci efectiva, seria un «error» que afectaria a «l'economia i a l'empresa catalana, i també espanyola».

El president de la patronal catalana va demanar que la situació política «es recondueixi aviat» i va fer una crida al «diàleg», per la qual cosa va considerar que encara hi ha «temps». «Els moviments cap a fora no ens interessen, hi estem en contra», va dir Gay de Montellà, que va afegir que animen les empreses a «continuar invertint» a Catalunya. Per això espera que els canvis de seu social només siguin «plans B».