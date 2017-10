Un investigador de l'ONG internacional Human Rights Watch visita Catalunya per fer un informe

Un representant de l'ONG internacional Human Rights Watch està visitant aquests dies Catalunya per fer un informe sobre les càrregues policials de l'1-O. L'investigador de l'entitat Kartik Raj s'està desplaçant arreu del país per parlar amb víctimes i testimonis directes que van patir la repressió. S'entrevista amb ells i ho documenta tot. Després de passar per Barcelona, Tarragona i Lleida, durant la jornada d'ahir es va desplaçar a la ciutat de Girona.

Després de passar per molts pobles i ciutats,Kartik Raj es va trobar amb pares del Col·legi Verd. La reunió es va fer a l'Ajuntament de Girona, on l'investigador també va parlar amb l'alcaldessa, Marta Madrenas.



«Estaven gaudint»

Aquí, Raj va recollir de primera mà els testimonis de més d'una vintena de pares. Entre aquests, el d'en Jordi Pibernat. «Jo tinc dues contusions bastant fortes, però la policia va deixar un noi inconscient que va caure rodó a terra, i quan el vam voler anar a ajudar, els agents no ens deixaven i ens picaven contínuament», va explicar. «Alguns dels policies estaven gaudint; realment volien fer por a la gent, apartant-nos de males maneres i colpejant-nos per l'esquena», hi ha afegit un altre dels pares, Ferran Páramo.

Entre els qui es van trobar amb Kartik Raj també hi havia una mare, la Georgina Vinyals, que encara duu el collar cervical que els metges li van posar arran de les lesions que va patir. «Em van arrossegar per terra, em van estirar pels cabells; després em van agafar entre quatre i van donar-me puntades de peu i cops de porra», va relatar. «Amb el colze mirava de protegir-me el cap mentre anava rebent els cops», va dir.



Difusió internacional

De tota la feina que està fent Raj en sortirà un informe. L'investigador explica que serà llarg i recollirà tots els casos que pugui, i que Human Rights Watch el difondrà internacionalment. Abans no s'emeti, però, es farà arribar al Govern espanyol «perquè tingui dret de resposta».

Abans no marxi, també té intenció de reunir-se amb el Govern de la Generalitat i amb la Moncloa. «He escoltat experiències i testimonis, i tinc fotos de documents mèdics i de denúncies», va dir. «Ara ho he de compilar i sistematitzar tot, i si hem de fer una denúncia col·lectiva, la farem».