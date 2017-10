La Junta de Portaveus fixa la compareixença de Puigdemont dimarts a les sis de la tarda

La Junta de Portaveus del Parlament ha fixat la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per dimarts a les 18:00 hores, segons han explicat fonts parlamentàries.

Puigdemont havia demanat comparèixer a petició pròpia per informar sobre la situació política actual i després de reunir-se la Mesa i la Junta s'ha acabat fixant aquest horari per al ple amb aquest únic punt a l'ordre del dia.

Alguns grups parlamentaris han expressat la seva sorpresa i oposició a l'hora escollida, ja que han recordat que habitualment els plens comencen o bé a primera hora del matí o a primera hora de la tarda i han explicat que se'ls ha dit que l'agenda del president fa necessari que sigui a aquesta hora.

A més, han demanat que es garanteixi la seva seguretat per entrar i sortir de la cambra catalana ja que consideren que hi poden haver manifestacions a l'exterior si finalment es produeix una declaració d'independència, com sospiten.