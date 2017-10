L'església rebutja mediar directament entre Rajoy i Puigdemont

L'arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro, «en cap cas» s'ha compromès a mediar entre el president del Govern, Mariano Rajoy, i el de la Generalitat, Carles Puigdemont, tal com dimecres van avançar des de Podem. Segons van informar a Efe fonts de l'Arquebisbat de Madrid, la crida feta ahir per Iglesias a Osoro «s'emmarca en les converses que habitualment es mantenen amb les diverses forces polítiques».

Però, asseguren les fonts, «en cap cas s'ha concretat cap compromís, sinó que s'ha reiterat el missatge llançat la setmana passada pels bisbes espanyols en comunió».

L'Arquebisbat de Madrid va voler fer aquesta precisió després que ahir des de Podem diguessin que Osoro havia assegurat a Iglesias que intentaria convèncer Rajoy perquè dialogui amb Puigdemont.

Dimecres es va saber que Rajoy s'havia entrevistat a la tarda amb l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, i amb el mateix Carlos Osoro, reunió no confirmada ni per Moncloa ni per la Conferència Episcopal.

La setmana passada la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) va fer pinya al voltant dels bisbes catalans, als quals va denominar «autèntics representants de les seves diòcesis» i va demanar que evités «adoptar decisions i actuacions irreversibles i de greus conseqüències» davant la «greu situació que viu Catalunya».

En una declaració institucional, Ricardo Blázquez, president de la CEE, va apel·lar al «camí del diàleg, de l'entesa, del respecte als drets i a les institucions, i de la no confrontació».



Montblanc trenca amb el rei

L'Ajuntament de Montblanc va revocar, per unanimitat, tots els honors a la Casa Reial i també ha declarat «persona no grata» el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va informar ahir el consistori.

Una moció aprovada ahir a la nit per tots els grups municipals (ACM-ERC; CUP, PDeCAT i FIC) en el ple municipal declara la voluntat municipal que ni el Rei ni la seva filla Elionor usin el títol del Ducat de Montblanc.

La moció també declara la seva oposició a la monarquia en entendre que no és democràtica com una república, i critica que el discurs del Rei de dimarts passat seguís el relat de l'Executiu central i no condemnés l'actuació policial per impedir la celebració del referèndum de l'1-O.

Precisament, en un dels municipis de Tarragona on es van produir càrregues dels antiavalots va ser a Sarral, població veïna de Montblanc. L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu (ERC), va indicar que cal traslladar aquest rebuig mostrat per unanimitat a la Casa Reial.

El ple també va aprovar una altra moció que condemnava la vulneració de drets fonamentals a Catalunya, exigia la dimissió d'Enric Millo i el declarava «persona no grata».



El PP: «discurs infame»

El Partit Popular considera «infame» el discurs institucional que va fer aquest dijous el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va criticar, al seu torn, el missatge que va adreçar ahir Felip VI als espanyols.

El vicesecretari de Comunicació dels populars, Pablo Casado, va considerar que el discurs de Puigdemont ha estat un «cúmul de mentides» i va defensar el parlament del Rei, que ha qualificat «d'impecable».

Casado va afirmar també que «com amb Tejero», no es pot tenir cap concessió amb el president de la Generalitat i va rebutjar qualsevol tipus de mediació internacional que seria «una humiliació per a un Estat sobirà i exemplar com és el regne d'Espanya».

Casado també va demanar a Puigdemont que «vagi preparant la declaració davant la justícia». El popular va donar suport a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, que estan essent «assetjats i perseguits de forma totalitària i xenòfoba» a Catalunya.

Finalment va fer servir la mateixa fórmula de Puigdemont: «Així no. Catalunya no ha estat mai independent i no ho serà mai».