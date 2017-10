L'Ibex-35 revifa i guanya un 2,5%, el segon millor resultat de l'any

La Borsa espanyola va registrar ahir la segona major pujada de l'any en guanyar un 2,51 per cent, cosa que li ha permès recuperar la cota de 10.000 punts, impulsada per la banca i els màxims històrics de Wall Street, segons dades facilitades pel mercat.

El principal índex selectiu espanyol, l'Ibex-35, va liderar els avenços europeus després de sumar 249,80 punts i situar-se, al tancament de la sessió, en els 10.214,70.

D'aquesta manera, l'índex –amb Sabadell (+6,16%) i CaixaBank (+4,93%) al capdavant–, recupera posicions i redueix les pèrdues setmanals a l'1,61 per cent, mentre que en el còmput anuals el percentatge de guanys se situa en el 9,22 per cent per als inversors.

Amb el fort repunt d'ahir, l'Ibex pràcticament eixuga el cop de dimecres, quan va viure la pitjor sessió des del Brexit, el juny del 2016. Tot i que la tensió política es manté elevada, el sector financer va impulsar la borsa, de nou, als números verds.

Les declaracions creuades del president del Govern central, Mariano Rajoy, i del vicepresident i conseller d'Economia català, Oriol Junqueras, per tant, no van tenir efectes negatius sobre l'evolució del parquet espanyol.

La unitat d'Espanya no pot «ser objecte de cap mediació», deia Rajoy, que a continuació reclamava al Govern català que s'abandoni el camí cap a la declaració d'independència per evitar «mals majors».

Oriol Junqueras acusava Mariano Rajoy d'«amenaçar» els catalans i li demanava substituir l'«estratègia» de la «contundència» per la de l'«amabilitat» i les «propostes» per a Catalunya.



Deute més car pel clima polític

El dia de la reacció positiva de la borsa, el Tresor Públic ha aconseguia col·locar gairebé 4.600 milions d'euros en deute a llarg termini, això sí, a un interès lleugerament més elevat que en l'anterior subhasta; els analistes atribueixen aquest increment a la situació política a Catalunya.

Això no obstant, la demanda dels inversors va ascendir a 10.500 milions, dada que, per al Ministeri d'Economia, demostra «l'elevada confiança que segueixen mantenint els inversors», en un entorn de «fort creixement econòmic i generació d'ocupació».

La prima de risc espanyola se suavitzava una mica més a aquesta hora i quedava situada en 130 punts bàsics, dos menys que en els primers minuts de la sessió.