Rajoy reclama a Puigdemont que deixi la DUI per evitar «mals majors»

El cap del Govern, Mariano Rajoy, va exigir ahir al president de Catalunya, Carles Puigdemont, que renunciï a la declaració unilateral d'independència per evitar «mals majors» i va assegurar que «sap perfectament el que farà» davant de qualsevol escenari i ho farà en el moment oportú.

Rajoy va llançar aquesta exigència a Puigdemont en una entrevista amb el president de l'Agència Efe, José Antonio Vera, en la qual es va mostrar «absolutament» convençut que Espanya pot tornar a la normalitat i en la qual va demanar als ciutadans que confiïn en el Govern.

Per a ell, la millor solució a la situació a Catalunya és la tornada a la legalitat de tots els qui s'han situat fora d'ella. «Això passa per suprimir el projecte de fer una declaració unilateral d'independència i per complir, com fan tots els ciutadans, els preceptes legals. Això és el que pot evitar que es produeixin mals majors en el futur i això és el que està demanant tota la societat», recalca Rajoy.

Garanteix en tot cas que no permetrà «de cap de les maneres» la independència de Catalunya, però no revela les mesures previstes davant una declaració unilateral i sobre les quals assenyala que «hi ha opinions per a tots els gustos».

«El Govern sap perfectament el que farà en qualsevol dels escenaris, com ho farà i quan ho farà, perquè és la nostra obligació. El Govern sap com manejar aquesta situació», assegura Rajoy abans de demanar per això tranquil·litat i confiança en l'Executiu.

Al·ludeix a la recent crisi econòmica a Espanya per recordar que molts l'instaven a demanar el rescat. «En aquell moment vaig fer el que creia que havia de fer, i ara, perquè és la meva obligació i perquè per això soc el president del Govern d'Espanya, faré el que cregui que he de fer, el que cregui que sigui millor per a Espanya i en el moment que em sembli més oportú», va insistir.

I va prosseguir: «Escoltaré tothom, però la decisió em correspon a mi. Sé que no és fàcil, però també em va correspondre en el seu moment prendre'n una altra que tampoc ho era».



«Torni a la legalitat»

Rajoy insisteix que millor solució que recórrer a aplicar a l'article 155 de la Constitució és que la Generalitat torni a la legalitat i no hi hagi una declaració unilateral d'independència.

I davant les veus que adverteixen que aplicar aquell article una vegada declarada la independència pot ser tard, afirma: «Tard no arribarem enlloc perquè no es produirà la independència de Catalunya».

Reconeix que el líder de Ciutadans, Albert Rivera, li va demanar recórrer a l'article 155 per convocar eleccions a Catalunya, però assenyala que d'altres li van dir el contrari i que ell respecta totes les opinions.

«Jo espero que en el Govern encertem. Crec que ho farem i espero tenir el suport del partit del senyor Rivera, del PSOE, d'altres forces polítiques i del conjunt de la societat espanyola», afegeix.

No vol reprotxar actituds del PSOE o de Cs per estar d'acord en «l'essencial» davant la situació de Catalunya, però sí defensa la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i considera que «no és justa» ni «té cap sentit» la seva reprovació, que van demanar els socialistes.



«No es negocia amb la unitat»

Davant les peticions que algú pugui mediar per arreglar la situació, Rajoy assevera que «la unitat d'Espanya no és objecte de cap mediació ni de cap negociació» i recalca que no es tracta d'un problema de mediació, sinó de complir la llei.

«A partir d'aquí ja viuríem en una situació de normalitat. Podríem parlar, podríem dialogar, podríem acordar, al parlament o fora del Parlament», assegura el president.

Creu que això generaria una situació diferent, però en plantejar-li si estaria disposat llavors a dialogar amb Puigdemont, assenyala que el primer diàleg que hauria d'abordar el president de la Generalitat és amb els diputats del Parlament i amb els catalans als que ha «dividit».