Sánchez convoca tots els òrgans del PSOE per abordar el cas català

La direcció del PSOE va enviar ahir una carta als membres del Comitè Federal, de la Comissió Executiva Federal i del Consell Polític Federal, en la qual els convoca a una reunió «imminent», encara sense data, davant la greu crisi política a Catalunya.

En les tres missives, signades pel secretari general, Pedro Sánchez, i pel secretari d'Organització, José Luis Ábalos, es comunica als dirigents del PSOE que «davant les excepcionals circumstàncies polítiques» que s'estan vivint a Catalunya, el partit celebrarà de forma «imminent» una reunió dels tres òrgans.

«Sento no poder avançar-te la data exacta en aquest moment, doncs, com saps, dependrà en bona mesura de l'esdevenir dels esdeveniments», asseguren.

Per això, sol·liciten als membres dels tres òrgans del PSOE que mantinguin «alliberada» la seva agenda per a la setmana que ve. Ábalos ha descartat avui les mediacions propostes per intentar resoldre el conflicte català tant pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com pel líder de Podem, Pablo Iglesias, amb el suport dels partits nacionalistes.

«No veig la necessitat que hi hagi cap mediació», va dir Ábalos en una entrevista a RNE, en la qual va subratllar que «la mediació l'han d'exercir en el seu conjunt les forces polítiques votades per la ciutadania».



«No entenem el diàleg»

Històrics socialistes que van ocupar càrrecs de rellevància els últims anys, així com diversos catedràtics i professors, van dirigir una carta oberta al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la qual demanen que prengui les «decisions precises» per col·laborar en la restauració de l'ordre constitucional.

La carta, a la qual va tenir accés Efe, va ser subscrita per quatre expresidents autonòmics –Joaquín Leguina (Comunitat de Madrid), Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura), José Rodríguez de la Borbolla (Andalusia) i José Constantino Nalda (Castella i Lleó)–, dos expresidents del Senat (Juan José Laborda i Javier Rojo), i l'exministre Julián García Vargas. Figuren també com a signants els expresidents del Parlament d'Andalusia Antonio Ojeda i Javier Torres Vela, així com diversos exdiputats, exsenadors i catedràtics que militen en el PSOE.

Els signants diuen no entendre la «contínua i mai explicada apel·lació al diàleg» de la direcció federal del PSOE, a la qual adverteix que «sota xantatge, mai ha servit per a res», llevat que l'únic que es vulgui sigui «salvar la pell i, a la vegada, perdre la pròpia dignitat». «Diàleg, ara, amb qui? Diàleg, ara, per a què? Amb els responsables de posar els espanyols a la vora del precipici?».