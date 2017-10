Santi Vila proposa signar «una treva que assereni» la situació

El conseller d'Empresa, Santi Vila proposa "una treva que assereni" la situació després del referèndum i del discurs del Rei Felip VI.

Davant de l'oferiment de Suïssa com a mediadora entre Espanya i Catalunya, assegura que és "una excel·lent notícia".

Davant del trasllat de la seu social de Banc Sabadell a Alacant, Vila ha destacat en una entrevista a RAC1 que "després del discurs de Felip VI hem rebut moltes preguntes de directius de diferents empreses preocupats pel que pugui passar".

I ha ressaltat que "no fem la bola grossa perquè aquesta -la decisió del banc Sabadell- és una estratègia partidista que dona bola a aquells que diuen que el món s'acaba".

I ha puntualitzat, que "una cosa és un canvi de domicili social que té a veure amb enviar missatges tranquil·litzadors als inversors i l'altra és que hi hagi moviments a nivell de les seves botigues, la infraestructures, els seus centres logístics, etc."

Per a l'exalcalde de Figueres, el que cal fer "quan hi ha un xoc com aquest el més prudent és aturar-se i raonar. No és en cap cas un símbol de rendició".

Per aquest motiu, Sant Vila afirma que és "partidari de signar una treva que assereni. A partir d'aquí podem fer moltes coses, com concretar la mediació que reclama el president Puigdemont".

Segons la seva opinió, "la moderació i el no ser bel·ligerant amb ningú, és el que ens farà invencibles a llarg termini".

Finalment, ha augurat que "és evident que utilitzaran tots els elements coercitius que tinguin a l'abast. Hem de ser audaços perquè no sigui que amb les presses ens passin per sobre".