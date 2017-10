Un testimoni clau dubta en el cas del vaguista acusat de coaccions en un hotel de Sants

L'únic testimoni que tenia la fiscalia contra el jove Andreu Curto per acusar-lo de danys, desordres públics i coaccions durant la vaga general del març del 2012 va dubtar de la seva autoria durant el judici que es va fer a Barcelona. Curto, d'origen tortosí però veí de Sants, s'enfronta a una pena de quatre anys de presó i 10.200 euros de multa i indemnització, però va negar els fets. El responsable de l'hotel va identificar l'acusat com un dels qui liderava un piquet, però no va poder assegurar totalment que fos ell mateix qui fes destrosses a la porta de l'hotel o l'amenacés.

L'acusat va explicar que el 29 de març del 2012, en el marc de la vaga general, es va concentrar a les 8 del matí a la plaça de Sants amb dos amics i unes 300 persones per fer un piquet informatiu. Van voltar per tot el barri i van arribar davant l'hotel Vincci Arena, prop de la confluència dels carrers Consell de Cent i Tarragona. Segons ell, el piquet era pacífic i només informatiu, i davant de l'hotel va parlar amb un dels responsables, que va sortir, per informar-lo de la vaga i instar-lo a tancar l'establiment. El responsable legal de l'hotel en aquell moment era l'únic testimoni de la fiscalia i va declarar darrere d'una mampara.