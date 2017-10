Barcelona rebutja construir una nova terminal de creuers

El ple de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar una proposició que rebutja la construcció d'una nova terminal de creuers si no es fan prèviament estudis d'impacte ambiental i urbà. En concret, el text exigeix a l'Autoritat Portuària que realitzi un estudi rigorós abans de plantejar qualsevol ampliació. En cas de no fer-se, la proposició rebutja la construcció d'una nova terminal de creuers i l'augment dels punts d'atracament de creuers amb la tercera fase de l'ampliació del moll adossat que ha proposat l'Autoritat.

Hi van votar a favor BComú, PSC, la CUP i el regidor no adscrit. El Grup Demòcrata hi va votar en contra, mentre que Cs, ERC i el PPC van decidir abstenir-se. La tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, va reclamar al Port més diàleg i més informació al consistori. «El problema no és fer una nova terminal, sinó l'activitat que s'hi fa», va apuntar. En concret, el ple reclama al Port que estudiï l'emissió de contaminants, la contaminació atmosfèrica i la producció d'aigües negres i olioses.