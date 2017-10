Les comarques de Girona lideren la participació a l'1-O amb un 53%

La participació en el referèndum de l'1-O a les comarques gironines va ser la més alta de Catalunya, ja que un 53,32% dels censats van dipositar el seu vot a l'urna malgrat que en alguns municipis, com Garrigàs, la Tallada o Sant Miquel de Fluvià, ha estat impossible fer recompte de vots després de les intervencions policials. El Govern català va fer públics ahir els resultats del referèndum –pel qual hi va haver, finalment, cens universal, de manera que tothom va poder votar al col·legi que va voler–, que deixen una participació del 43,93% en el conjunt de Catalunya i una victòria global del «sí» amb el 90,18% del vots.

Al conjunt de Catalunya, segons les dades de la Generalitat, van votar un 43,03% de les 5.313.564 persones censades. D'aquestes, 2,04 milions van donar suport al «sí», 7,83% van decantar-se pel «no» i un 1,98% van votar en blanc.

Les comarques gironines van liderar la participació en el referèndum. Van dipositar el seu vot 264.537 persones, el que suposa un 53,32% del cens, deu punts per sobre de la participació mitjana de Catalunya. La demarcació també va liderar el nombre de suports al «sí», que va rebre el suport d'un 94,83% dels electors, mentre que en el conjunt de Catalunya es van situar en un 90,18%. El «no» va obtenir un 3,95% de suport, mentre que hi va haver un 1,22% de vots en blanc.

La participació més alta

Per comarques, la Garrotxa, el Ripollès i el Pla de l'Estany van liderar la participació a Girona, ja que van situar-se a l'entorn del 68-69%, coincidint amb el fet que van ser algunes de les comarques menys afectades per les càrregues policials. Al Gironès i el Baix Empordà, on sí que la policia va interrompre la votació –a municipis com Girona ciutat, Sant Julià de Ramis, Aiguaviva o la Tallada–, els percentatges de participació se situen en un 52-53%. La Selva i l'Alt Empordà van ser les comarques on la participació va ser més baixa, situant-se entre un 46 i un 47%, mentre que a la Cerdanya es van registrar un 62,93% de votants.

La participació en el referèndum de l'1-O supera, tot i que molt lleugerament, la registrada en la consulta del 9-N, l'any 2014. En aquella ocasió, van ser 250.000 els gironins que van expressar la seva opinió a les urnes, mentre que en aquesta ocasió han estat 264.167. També ha augmentat el suport a la independència entre els votants, ja que en aquella ocasió –en què es formulaven dues preguntes– el «sí-sí» va obtenir un 87,5% dels vots, mentre que aquesta vegada el percentatge ha ascendit fins al 94,83%.

A Girona ciutat van votar 30.686 persones, el que suposa una participació del 47,6%. A Figueres, el nombre de ciutadans que van dipositar el seu vot a l'urna va ser de 8.635, el que suposa un 33,7%. En els dos casos, com a la resta de municipis gironins, la victòria del «sí» va ser aclaparadora.

Una de les capitals de comarca on la participació va ser més alta va ser Banyoles, amb un 56%, mentre que a Ripoll es va arribar a un 54,26%. A Santa Coloma de Farners, el nombre de votants va suposar un 43% del total, mentre que a la Bisbal d'Empordà van suposar un 53,6% i a Olot es va situar en un 55,2%. Finalment, a Puigcerdà la participació es va situar en un 49,17%.