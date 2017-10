Cuixart: 'Sense la declaració d'independència no hi haurà cap mediació internacional'

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha assegurat aquest dissabte que la mediació internacional només serà possible si primer es proclama la independència de Catalunya. "Ens trobem en aquest estadi després de l'1-O. Sabem que sense que la mediació internacional la declaració d'independència tindria poc recorregut, però també sabem que sense la declaració no hi haurà cap mediació internacional. És com el peix que es mossega la cua", ha valorat Cuixart al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. "Ara estem més enfortits que mai i és clau donar sortida a la Llei del referèndum, amb les modulacions que siguin necessàries", ha continuat el president d'Òmnium Cultural, que ha pronosticat que la declaració d'independència "serà més d'hora que tard". Paral·lelament, sobre la manifestació unionista d'aquest diumenge al centre de Barcelona, Cuixart ha celebrat la convocatòria: "Són benvinguts, tenen tot el dret a manifestar-se".

"Benvingudes totes les persones que amb so de pau estaran demà als carrers de Barcelona reivindicant el seu dret a defensar la unitat d'Espanya", ha insistit el president d'Òmnium. "No hi ha cap problema, sempre i quan tinguin present que la voluntat d'allò que ha de passar a Catalunya l'expressen els catalans", ha puntualitzat Cuixart, que ha reclamat que la manifestació unionista "transcorri amb normalitat i sense incidents". Minuts més tard, i als micròfons de Rac1, Cuixart s'ha mostrat convençut que el Govern té la voluntat inequívoca "de donar compliment al mandat de l'1-O" i que Puigdemont proclamarà dimarts la independència al ple del Parlament. "Tenim la certesa que el president actuarà en base als compromisos presos, i no ens consta que hi hagi una voluntat de canviar-ho", ha precisat el dirigent d'Òmnium Cultural.

"Segons la llei del referèndum, amb els resultats oficials ja no deixen cap camí que no sigui la proclamació de la república. La pilota està en un únic terreny de joc i una única direcció", ha reblat al seu torn el president de l'ANC, Jordi Sánchez, també al 'Via Lliure' de Rac1. "Dimarts hem d'escoltar la declaració d'independència, però també és veritat que per primer cop a la història tenim requeriments de mediació sobre la taula. Vol dir això que no s'ha de fer la declaració? En absolut", ha continuat Sánchez, que ha afirmat que "una bona combinació seria una declaració amb la mà estesa d'obrir ponts de diàleg amb l'Estat amb l'ajuda de la comunitat internacional". "Aprofito també per fer una crida a donar suport a les institucions quan parli el president. Dimarts ens veurem al parc de la Ciutadella. Serà un moment de gran emoció", ha conclòs el president de l'ANC.