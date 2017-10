Figueres també veta la Casa Reial

L'Ajuntament de Figueres va aprovar dijous una moció en la qual condemna les càrregues policials durant l'1-O i s'uneix al veto a la Casa Reial, les forces de seguretat de l'Estat i al delegat i el subdelegat del govern espanyol. El document, que va comptar amb el suport del PDeCAT, ERC, la CUP i Compromís, també va acordar declarar el delegat del govern espanyol, Enric Millo, persona non grata i exigir la retirada»immediata» dels efectius policials desplegats a la ciutat per «reprimir el referèndum». El ple, a excepció del PP, Cs i el regidor no adscrit Diego Borrego (ex-PP), va mostrar també la seva solidaritat amb els municipis afectats per «la violència policial» i amb les persones que van resultar ferides arran d'aquesta «brutalitat». Per tot plegat, van exigir al Ministeri de l'Interior el «rescabalament pels danys causats» i van reclamar la «dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l'exercici de la violència d'Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya».

Tant Cs com el PP van condemnar la violència però van insistir insistir el principal instigador de la situació és el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. El PSC, per la seva banda, també hi ha votar en contra però va recordar que la seva formació ha presentat una moció per condemnar la violència dels fets de diumenge passat.