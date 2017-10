El Fons Monetari alerta que la inestabilitat a Catalunya pot frenar la confiança en Espanya

El Fons Monetari Internacional (FMI) va advertir ahir que una «prolongada incertesa» a Catalunya «podria pesar sobre la confiança i les decisions d'inversió» a Espanya, ahora que va destacar les «fortes perspectives» positives per a l'economia espanyola.

«Ja que les nostres perspectives per a l'economia espanyola són fortes, tensions prolongades i incertesa en relació amb Catalunya podrien pesar sobre la confiança i les decisions d'inversió», va dir Andrea Schaechter, cap de la missió de la institució financera per a Espanya, quan presentava l'informe anual sobre l'economia espanyola.

Dimarts, l'FMI donarà a conèixer les seves noves previsions de creixement per a Espanya, que al juliol va situar en el 3,1% pel 2017 i en el 2,4% pel 2018, en el marc de l'assemblea anual de l'organisme que se celebrarà a Washington.

PIB a nivells previs a la crisi

Schaechter, en conferència telefònica amb els periodistes, va remarcar «l'èxit» de la recuperació de l'economia d'Espanya després de l'aguda recessió i va subratllar que el Producte Interior Brut (PIB) havia tornat, «en la primera meitat del 2017, als nivells previs a l'esclat de la crisi».

Com a causes d'aquest repunt sostingut, amb una taxa de creixement anual de més del 3% en els últims tres anys –incloent 2017–, el Fons Monetari va apuntar «les reformes estructurals adoptades, la moderació salarial i la resultant reducció de costos per augmentar la competitivitat, les favorables condicions monetàries i externes i la recent relaxació fiscal».

Això no obstant, va remarcar que persisteixen importants problemes com l'«alt» nivell de deute, pròxim al 100% del PIB; l'«elevat atur estructural», així com «l'envelliment de la població, que contribueix a les pressions fiscals». «L'atur ha caigut al seu nivell més baix en 7 anys, però, amb una taxa del 17,2%, encara està entre els més alts d'Europa, amb significatius components de joventut i desocupació de llarga durada», apunta l'informe «Article IV».

D'altra banda, Goldman Sachs –un dels grups de banca i de valors més grans del món– considera que una declaració unilateral d'independència de Catalunya elevaria significativament la volatilitat de la cotització borsària de les accions de la banca espanyola, sobretot la catalana, de manera que s'ha reduït una mitjana del 10% el preu objectiu del sector.

En un informe publicat ahir, Goldman Sachs explicava que l'abast d'un possible contagi a altres països de l'eurozona és «limitat» perquè la banca espanyola és més aviat de caràcter domèstic, amb una presència d'entitats estrangeres molt escassa.

Fuita de dipòsits

Amb tot, Goldman Sachs veu dos possibles riscos per als bancs espanyols en general i catalans en particular, entre ells la fuita de dipòsits de la banca catalana, encara que els matalassos de liquiditat són amplis i encara poden acudir a la finestreta del Banc Central Europeu (BCE). L'altra preocupació recollida pel grup seria la influència del soroll polític en el creixement del crèdit i en la qualitat.