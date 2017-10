La Fundació 'la Caixa' i Criteria traslladen el domicili social a Palma

El Patronat de la Fundació 'la Caixa' , accionista únic de CriteriaCaixa, ha acordat el trasllat de seu social tant de la fundació com de Criteria a la plaça Weyler, 3 de Palma "per mantenir els interessos i l'operativa normal de l'entitat i mentre es mantingui l'actual situació a Catalunya", segons ha comunicat la mateixa entitat, que afegeix que es tracta d'una decisió de "caràcter temporal".

CaixaBank també ha fet públic aquest dissabte la decisió unànime del seu Consell d'Administració de traslladar el seu domicili social al carrer Pintor Sorolla 2-4 de València, decisió presa aquest divendres. A través d'un fet rellevant comunicat per la Comissió Nacional del Mercat de Valor (CNMV) l'entitat financera ha corroborat aquest dissabte la decisió. La CNMV també informa del trasllat de la seu de la fundació 'la Caixa' a Palma de Mallorca.

Segons un comunicat de la Fundació, el trasllat afecta tant la Fundació com CriteriaCaixa, societat holding d'inversions no cotitzada, que gestiona el patrimoni de la Fundació. L'entitat remarca que el canvi de seu "no implica el trasllat de persones ni de centres o serveis corporatius".

La Fundació gestiona de forma directa l'Obra Social que es finança amb els dividends obtinguts de CriteriaCaixa. Al 2017 l'entitat porta invertits 510 milions d'euros en l'impuls de programes socials, educatius, culturals i d'investigació. Anualment promou més de 50.000 iniciatives, de les quals es beneficien prop de 10,5 milions de persones, recorda l'entitat.

La Fundació 'la Caixa' era la major fundació privada de Catalunya i està entre les primers del món per volum pressupostari