La Generalitat destina més de 3 milions a 32 vehicles i equips per als Bombers

La Generalitat de Catalunya ha invertit més de 3 milions d'euros en l'adquisició de 32 vehicles 4x4 i nous equipaments per al cos de Bombers. El Conseller d'Interior, Joaquim Forn, va presentar el nou material dels Bombers al parc de Cerdanyola del Vallès, acompanyat del secretari general d'Interior, Cèsar Puig, entre d'altres personalitats. Els nous vehicles són de la marca Ssangyong Rexton tipus Unitat de Personal de Càrrega (UPC), compten amb 7 places, s'han adquirit mitjançant rènting a 6 anys i han tingut un cost de 1.826.035,20 euros.

«Encara queden molts reptes per afrontar, però avui fa falta posar al dia unes infraestructures que estaven en una situació no adequada amb molta desinversió», va explicar Forn. «Hem tingut uns dies molt intensos i semblava que només hi havia un sol tema a l'agenda política, però això no és així i no ens aturem, perquè hi ha altres temes molt importants com és garantir la seguretat dels ciutadans i protegir els seus drets i llibertats», va afirmar Forn. A més, la Generalitat ha adquirit material i equipaments bàsics, com 25 equips d'excarceració, 75 kits de material de rescat urbà per a Bombers Voluntaris o 355 kits de material de risc elèctric, així com càmeres tèrmiques.