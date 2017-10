El Govern espanyol simplifica el canvi de seu per agilitzar la sortida de Catalunya

El Consell de Ministres va posar en marxa ahir un reial decret llei pel qual les empreses podran decidir canviar el seu domicili social sense necessitat de comptar amb el vistiplau de la junta d'accionistes, cosa que facilitarà la sortida de Catalunya de les empreses que així ho decideixin. Segons va informar el Ministeri d'Economia en un comunicat, aquest nou procediment s'aplicarà a totes les empreses llevat d'aquelles que tinguin estatuts que incloguin una «menció expressa» per la qual el consell d'administració no pugui ser competent per al canvi de seu.

D'acord amb una disposició transitòria del reial decret llei, existeix aquesta menció quan, després de l'aprovació de la normativa, es canviïn els estatuts per declarar «expressament» que «el consell no ostenta la competència per canviar el domicili social», va explicarel ministre d'Economia, Luis de Guindos.

Aquest reial decret llei de mesures urgents en matèria de mobilitat dels operadors econòmics dins del territori nacional comporta l'agilitació dels trasllats, fet que arriba en un moment en què nombroses empreses amb seu a Catalunya han decidit o s'estan plantejant canviar el seu domicili davant la deriva secessionista i la situació d'inestabilitat.

De Guindos va explicar que aquesta mesura respon a la «petició» d'«una sèrie d'instàncies empresarials», segons el seu Ministeri «davant les dificultats sorgides per al normal desenvolupament de la seva activitat en una part del territori nacional». A més, Economia va justificar l'«extraordinària i urgent necessitat» de la mesura per garantir el principi de llibertat d'empresa i la prohibició d'adoptar mesures que obstaculitzin la llibertat d'establiment dels operadors econòmics. «La decisió segueix sent de l'empresa», va insistir el ministre, que va afegir que aquesta modificació normativa ha estat «comentada» amb altres grups parlamentaris, en particular PSOE i Ciutadans.

L'Executiu ja va modificar la normativa el 2015 -també a instàncies de grups empresarials, segons va indicar De Guindos- perquè els òrgans d'administració de les empreses poguessin decidir el canvi de domicili llevat que els seus estatuts exigissin el vistiplau de la junta d'accionistes.

En total desacord

Adicae va anunciar que denunciarà davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i els organismes consultius europeus el reial decret llei aprovat avui pel Govern que permetrà el canvi exprés de seu social de qualsevol empresa dins d'Espanya. En un comunicat enviat durant la jornada d'ahir, l'Associació d'Usuaris de Bancs Caixes i Assegurances va explicar que la denúncia es farà efectiva la setmana que ve i va qualificar el decret d'«absurd», així com un «atropellament» als drets dels accionistes, contrari a «les tendències europees» en aquesta matèria.

L'associació va aprofitar per advertir que el decret redueix la capacitat d'actuació dels accionistes i «s'oposa als més bàsics principis europeus i espanyols de transparència i govern corporatiu», i va criticar el ministre d'Economia, Luis de Guindos, per «tergiversar» la regulació.