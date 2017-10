Un incendi obliga a evacuar la Facultat de Dret de la UB

La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB) va ser evacuada per un «petit incendi en un quadre elèctric» en un magatzem del soterrani de l'edifici principal, segons fonts de l'Ajuntament de la ciutat. L'avís de foc es va rebre cap a les deu del matí i fins al lloc es van desplaçar tres dotacions dels Bombers de Barcelona. L'incendi, que va provocar força fum, va ser extingit en poca estona. Amb tot, la facultat va ser desallotjada com a mesura preventiva, tal com preveu el pla d'autoprotecció d'aquesta institució. Cap persona va resultar ferida.



Agraïment als bombers

La Facultat de Dret va informar de l'incident a través de les xarxes socials, des d'on va alertar que no es tractava d'un simulacre sinó d'un «incendi real» i va demanar que es desallotgés l'edifici principal. La Universitat de Barcelona, a través del seu compte de Twitter, va anunciar que «l'activitat es reprendrà tan aviat com es pugui» i va agrair la «ràpida» actuació dels bombers, que van acudir immediatament.