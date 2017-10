Mas suggereix que Catalunya encara no està preparada per ser independent

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, va afirmar en declaracions al Financial Times que a Catalunya encara falten aspectes per assolir la independència. En ple debat sobre la conveniència de declarar la independència o no en els pròxims dies. Segons Mas, Catalunya «s'ha guanyat el dret de convertir-se en un estat independent» i ara «la qüestió és com s'exerceix aquest dret», i afegeix que s'hauran de prendre decisions.

Al mateix temps, va remarcar, però, la necessitat de ser pragmàtic i calcular la reacció del Govern espanyol. «Per ser independents hi ha coses que encara no tenim», va afegir l'expresident de la Generalitat al rotatiu britànic, en referència, per exemple, a la recaptació de tots els impostos, al control de les infraestructures o a un sistema judicial que faci complir les lleis del Parlament, entre d'altres. Mentre totes aquestes qüestions no estiguin operatives, segons Mas, la independència «no és real».

«Per ser independent fan falta algunes coses que encara no tenim: control de les infraestructures, de duanes i fronteres, que la gent pagui a l'Agència Tributària de Catalunya i una administració que faci complir les lleis del Parlament. Fins que això no sigui operatiu, la independència no és real», va assegurar segons la transcripció facilitada pel gabinet de l'expresident. Mas argumenta en l'entrevista que Catalunya s'ha guanyat el dret a ser un país independent. Però afegeix que la «gran pregunta» ara és com s'exerceix aquest dret.

«Aquestes decisions han de perseguir un objectiu: no com es proclama la independència, sinó com es fa efectiva. Perquè al final la declaració d'independència és un acte polític, formal i simbòlic», va afegir.

Posteriorment, Mas va publicar l'àudio de l'entrevista amb el rotatiu per desmentir-ne el titular, en considerar que s'havia malinterpretat el sentit de les seves declaracions.



«Sense decisions unilaterals»

El conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, va proposar ahir una «treva» que «assereni» els ànims entre governs i ha considerat una «excel·lent notícia» que, segons diverses informacions que li arriben, Suïssa «s'ofereixi de mediador» en el conflicte català.

En declaracions a Rac1, després que ahir advoqués per obrir un temps sense «noves decisions unilaterals» per les dues parts per donar una oportunitat al diàleg abans d'una eventual declaració d'independència, Vila va argumentar que «quan hi ha un xoc com aquest, el més prudent és aturar-se i raonar».

«No és en cap cas un símbol de rendició», va recalcar Vila, que es va mostrar convençut que «la moderació i el no ser bel·ligerant amb ningú és el que ens farà invencibles a llarg termini». Per a Vila, la primera fase ha de ser la «distensió», durant «uns dies, unes setmanes, uns mesos», un «temps de no agressió».

I passada aquesta distensió, va afegir, «hi ha d'haver un moment» en què «es busqui algú que pugui fer la mediació», perquè per ara «hi ha una situació d'empat tècnic amb Espanya que es pot resoldre a cops de cap, com fa sempre Espanya, o es pot voler estalviar-se els cops de cap i solucionar-ho d' una manera racional».

Segons Vila, des de l'Estat «és evident que utilitzaran tots els elements coercitius que tinguin al seu abast», per la qual cosa a Catalunya cal ser «audaços», no fos que «amb les presses ens passessin per damunt».

Vila va demanar «no prendre decisions que siguin irreparables, com una suspensió de l'autonomia o que hi hagi més detencions», perquè llavors «el conflicte anirà als carrers» i caldrà preguntar-se si serà possible que «tot sigui pacífic».