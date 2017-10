Els Mossos van tancar 100 col·legis durant l'1 d'octubre

Els Mossos d'Esquadra van tancar l'1 d'octubre més d'un centenar dels prop de 200 col·legis tancats per les forces de seguretat, en una jornada en què 400 punts de votació més no van arribar a obrir després de rebre la visita de la policia catalana.

Aquestes xifres es desprenen del balanç de la policia catalana sobre el resultat de les intervencions dels Mossos, la Policia i la Guàrdia Civil per complir l'ordre del Tribunal Superior de Justícia que els obligava a tancar els punts de votació de l'1-O.

En concret, uns 400 centres designats com a locals de votació van aparèixer tancats l'1 d'octubre per decisió dels seus responsables, després que la nit abans els agents de la policia autonòmica aixequessin acta per l'existència de persones concentrades en el seu interior.

Al llarg de l'1-O, els Mossos van tancar més d'un centenar dels prop de 200 punts de votació que van ser clausurats per les forces de seguretat per evitar el referèndum, suspès pel Tribunal Constitucional.

El Ministeri de l'Interior va dir diumenge que havien estat 46 els col·legis clausurats per la Policia Nacional (sis dels quals a les comarques de Girona) i 46 més per la Guàrdia Civil (vuit dels quals a la demarcació).