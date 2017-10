Barcelona reconeixerà botiguers de la Rambla pel coratge en l'atemptat

L'Ajuntament de Barcelona organitzarà el pròxim dia 11 un homenatge als treballadors dels comerços de La Rambla pel coratge que van demostrar el dia de l'atemptat en aquesta via de Barcelona i per reconèixer la seva implicació i col·laboració amb la ciutadania i els equips d'emergència i la seva ajuda a la recuperació del to vital del passeig després de la tragèdia.

L'acte, segons han avançat fonts municipals, se celebrarà dimecres que ve a les set de la tarda en el mosaic de Joan Miró del Pla de la Boquería, on es va detenir la furgoneta després del seu recorregut homicida i que s'ha convertit en un espai carregat de simbolisme i de memòria col·lectiva des d'aquella tràgica tarda del passat agost

L'acte, que conduirà la periodista i veïna del barri Gòtic, Begoña García Carteron, inclourà la projecció d'un vídeo amb testimonis que relaten l'experiència i el record de les mostres de solidaritat que es van donar en els moments posteriors a l'atemptat gihadista.

En el vídeo, treballadors de botigues, bars, restaurants i parades de la Rambla expliquen, en primera persona, la part més humana dels fets, que van crear el pànic i el caos a la zona i que va motivar una recerca contínua de l'home que conduïa la furgoneta, i que fou finalment abatut pels Mossos d'Esquadra.

L'acte finalitzarà amb una actuació musical a càrrec de la cantant de jazz Rita Payés i tots els assistents es podran portar una flor de les floristes de la Rambla, «símbol de l'ànima del passeig i record de la solidaritat i la cooperació viscudes durant l'atemptat i els dies posteriors», han assenyalat fonts municipals.