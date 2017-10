La Caixa trasllada la seva Fundació a Palma i Agbar porta la seu a Madrid

La Fundació Bancària La Caixa va acordar traslladar de Barcelona a Palma de Mallorca la seu social tant d'aquest organisme com de CriteriaCaixa, la societat de la qual és accionista únic i que gestiona el patrimoni de l'entitat, «mentre es mantingui l'actual situació a Catalunya». Per la seva banda, la Societat General d'Aigües de Barcelona (matriu d'Agbar) també s'ha sumat a les empreses que traslladen la seva seu fora de Catalunya, en aquest cas a Madrid.

En el cas de la Caixa, la Fundació que presideix Isidre Fainé va informar que el nou domicili social d'aquestes dues entitats estarà situat a la plaça Weyler, 3, de Palma, amb la finalitat de «preservar els seus interessos empresarials i socials, així com la seva operativa normal».

Aquesta decisió, assegura la Fundació La Caixa, «té un caràcter temporal» i no implica el trasllat de persones ni de centres o serveis corporatius, que seguiran operant com fins ara amb normalitat.

El grup completa la fugida

Ahir, CaixaBank, banc participat per CriteriaCaixa, també va anunciar que traslladava la seva seu social de Barcelona a València davant la possibilitat que el Parlament català faci una declaració unilateral d'independència, i avui el seu consell d'administració ha ratificat la decisió.

La Fundació Bancària La Caixa gestiona de forma directa l'Obra Social, que es finança amb els dividends obtinguts de CriteriaCaixa, i compta aquest any amb un pressupost de 510 milions d'euros, principalment per a activitats socials, educatives, culturals, d'investigació i emprenedoria. És la primera fundació privada d'Espanya i la tercera fundació més important del món per volum d'actius, per darrere de la creada per Bill i Melinda Gates i de Wellcome Trust.

Cada any promou més de 50.000 iniciatives, de les quals es beneficien prop de 10,5 milions de persones. CriteriaCaixa, de la seva banda, és la societat holding d'inversions no cotitzada que gestiona el patrimoni de la Fundació Bancària i compta amb una cartera feta de participacions accionarials en sectors estratègics com ara el bancari, energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci immobiliari.

En la cartera bancària de Criteria figuren entitats com CaixaBank, el grup financer Inbursa o el BEA (The Bank of East Àsia), mentre que en l'àmbit no financer posseeix participacions en empreses com Abertis, Gas Natural Fenosa, Suez, Saba o el grup de telecomunicacions Cellnex.

La incertesa jurídica que està provocant la deriva independentista ha portat un bon nombre d'empreses, moltes d'aquestes cotitzades, a moure les seves seus socials fora de Catalunya, amb l'objectiu de garantir que seguiran operant sota el paraigua de les autoritats europees en cas d'una hipotètica declaració de secessió.

«Trasllat temporal»

Paral·lelament, el consell d'administració de la Societat General d'Aigües de Barcelona (Agbar) va decidir traslladar «de forma temporal» la seva seu social de Barcelona a Madrid a causa de la situació política que viu Catalunya.

La decisió es va prendre «amb la finalitat de preservar la seguretat jurídica dels inversionistes» i no suposa, «en cap cas», cap afectació al servei que les diferents operadores del grup presten en tot el territori català.

Agbar, que aquest any celebra el seu 150 aniversari, està participada al 100% per Suez Environnement España, empresa pertanyent al grup francès Suez. De fet, la multinacional gal·la ja va traslladar fa dos anys de Barcelona a Madrid el seu domicili fiscal a Espanya. La decisió de la companyia es va produir en ple procés sobiranista català, si bé l'empresa va subratllar llavors que aquest trasllat responia estrictament a qüestions «administratives i organitzatives». Agbar, presidida per Ángel Simón, és accionista de diverses operadores del cicle integral de l'aigua a Catalunya.