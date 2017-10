Comín creu que la propietat de l'Hospital General té «més incentius» per vendre'l

Després de dos intents de comprar l'Hospital General de Catalunya (HGC) per part del Govern, el conseller de Salut, Toni Comín, creu que aquest cop l'empresa propietària té «més incentius» per una qüestió de l'estàndard que necessiten per a les mútues privades. En una entrevista, Comín ha explicat que és una de les conclusions del Departament després de fer un «anàlisi acurat» de la situació. Segons el titular de Salut, les converses continuen però no posa cap data per arribar a l'acord esperat. Després de 18 mesos al càrrec, Comín fa una valoració positiva del mandat i considera haver agafat «el toro per les banyes» en aspectes com les llistes d'espera, l'atenció primària i les urgències.

Toni Comín veu «possibilitats» de tancar un acord amb QuirónSalud per a la compra de l'Hospital General de Catalunya (HGC) ubicat a Sant Cugat del Vallès, perquè considera que a l'empresa li pot interessar tancar l'operació en el context actual. Malgrat que el Departament de Salut ja havia intentat adquirir aquest equipament en dues ocasions, en època del tripartit, Comín creu que en aquest moment l'equipament no compleix «l'estàndard» de les necessitats de les mútues privades, segons el seu diagnòstic. Comín és conscient que per tancar l'operació cal posar-se d'acord també amb el preu, «raonable» per a les dues parts.

Comín ha recordat que aquest hospital permetria evitar la inversió milionària de construir l'hospital de Cerdanyola del Vallès i l'hospital de Rubí, perquè segons el conseller «la sort» ha volgut que la mida de l'HGC equivalgui a la capacitat sumada de Rubí i Cerdanyola, segons la planificació del 2008-2009.

Comín fa un bon balanç de la desprivatització duta a terme a la Clínica del Vallès, després d'un any, ja que considera que amb els mateixos diners s'és més eficient, alhora que els treballadors han millorat la seva situació laboral. Durant aquest mandat, el Departament també ha tirat endavant la desprivatització parcial de l'HGC, i l'atenció domiciliària en caps de setmana a Barcelona, i queda només pendent, segons Comín, la desprivatització de la gestió de l'Hospital del Sagrat Cor.

En aquest sentit, l'horitzó és el 2021, quan acaba el contracte al proveïdor privat, i per aleshores, s'està avaluant quina mesura posar en marxa: si crear un ens públic de nou o aprofitar un proveïdor públic existent com l'Hospital Clínic.

Després de 18 mesos al Govern, Comín valora positivament la tasca al capdavant del Departament de Salut, i considera que «s'ha agafat el toro per les banyes» en aspectes tan cabdals com les urgències, les llistes d'espera amb el pla de xoc, o la millora de l'atenció primària. Per Comín, en l'àmbit de les llistes d'espera, s'estan complint «a la perfecció o pels pèls» els objectius marcats en el pla de xoc, tan bon punt s'ha disposat de pressupost ja que, per exemple, s'ha reduït un 30% l'espera per a la visita de l'especialista, o un 10% la llista quirúrgica.

Per fer-hi front totalment, s'hauria de fer una injecció de 1.000 milions d'euros addicionals en 2 anys, i així la llista quedaria «absorbida».

També destaca l'esforç en l'atenció primària, que per primera vegada en molts anys injectarà 500 nous professionals per començar una remodelació a més llarg termini. Per Comín, un dels aspectes importants d'aquest mandat és que durant l'època de crisi i les retallades, els professionals del sector van patir un «desgast important» que ha demostrat la seva «resiliència», i ha permès que Catalunya es mantingués entre les 20 regions europees amb un millor sistema sanitari, destaca Comín. Per aquest motiu, considera que el país «està en deute» amb els professionals i destaca que aquest any i mig s'han pogut començar a millorar les condicions salarials dels metges i infermers, per exemple, i tornar a invertir en equipaments, com ara la reforma de l'Hospital Vall d'Hebron.