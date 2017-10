Creix el nombre de catalans que obren comptes bancaris a fora de Catalunya

Les peticions d'obertura de comptes bancaris fora de Catalunya han experimentat un creixement durant els últims dies en aquesta comunitat, segons fonts financeres, coincidint amb la tensió política i la possibilitat que el Parlament aprovi una declaració unilateral d'independència.

Aquestes fonts van explicar a Efe que aquests dies s'acosten molts clients a les oficines preocupats per saber com podria afectar una hipotètica declaració unilateral d'independència als seus estalvis.

Segons va poder comprovar Efe, els directors o gestors d'aquestes oficines els tranquil·litzen i deixen clar que el seu banc garanteix en tot moment els seus interessos i que els seus estalvis estan segurs davant de qualsevol contingència.

De fet, tant CaixaBank com Banc Sabadell, els dos grans bancs catalans, van decidir aquesta setmana traslladar les seves seus a València i Alacant, respectivament, per garantir que seguiran sota el paraigua del Banc Central Europeu (BCE) davant de qualsevol possible escenari.



A un lloc «segur»

No obstant això, i davant la creixent preocupació dels clients pels seus estalvis, una solució que ofereixen algunes entitats és la d'obrir un compte en una altra comunitat autònoma espanyola, preferentment en municipis propers a Catalunya, com Fraga (Osca) o Vinaròs (Castelló) , podent gestionar la seva operativa des de la seva oficina habitual.

Els empleats ofereixen aquesta possibilitat perquè els dipòsits dels clients romanguin en territori espanyol en cas d'una eventual declaració unilateral.

Precisament, les sucursals bancàries de Fraga registren des de fa uns dies cues d'estalviadors catalans que obren comptes per transferir importants quantitats de fons a entitats fora de la seva comunitat. Fonts financeres consultades per Efe van confirmar que el moviment econòmic es realitza amb quantitats econòmiques significatives, amb especial incidència a Fraga, localitat veïna a Lleida, però també en sucursals d'altres localitats de la comarca.

Aquestes fonts assenyalen que la mitjana de les imposicions realitzades correspondrien a quantitats vinculades a estalvis de molt de temps, tot i que també serien d'empresaris amb una major capacitat financera.



Moviments de fons a internet

A més de les imposicions realitzades presencialment, aquestes entitats bancàries estarien registrant també importants moviments de fons a través d'internet o, fins i tot, per mitjà de trucades telefòniques.

Davant la incertesa generada, el ministre d'Economia, Luis De Guindos, va subratllar que els clients dels bancs catalans no tenen «res a témer», ja que són bancs «espanyols i també europeus».

Des de les mateixes entitats puntualitzen que «es tracta de casos aïllats tenint en compte que els bancs tenen desenes de milions de clients». També han confirmat que «en la gran majoria, es tracta de transvasaments entre comptes del mateix banc i no solen ser quantitats significatives atès que aquest tipus d'operacions no sol realitzar físicament des d'una oficina». Així mateix, van indicar que passats aquests casos puntuals i les notícies de les últimes hores, «la normalitat, en aquestes circumstàncies, impera a les oficines».