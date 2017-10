Dastis creu que una mediació internacional «no seria d'ajuda»

El ministre d'Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, va assegurar en una entrevista publicada avui pel setmanari alemany Der Spiegel que una mediació internacional entre Madrid i Barcelona «no seria d'ajuda». El titular d'Exteriors argumenta que «el Govern espanyol ha de defensar l'Estat de Dret davant un govern regional que vol portar a terme un cop» i que en aquest context una mediació internacional no té sentit.

Dastis va afegir que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, compta amb «suficients opcions legals» per respondre al possible repte d'una declaració unilateral d'independència (DUI) per part de Catalunya.

En aquest cas, apunta el ministre d'Exteriors, el Govern espanyol intentaria acordar una resposta amb la resta de partits presents al Congrés.

«El Govern espanyol està obert a parlar sobre totes les possibles vies de solució i sobre reformes», afirma. També Dastis reconeix que l'intent de Catalunya de tractar d'escindir-se tindria efectes negatius per a l'economia espanyola i afirma també que «sens dubte seria un problema per a l'eurozona, però no un segon Brexit».

«Quan els separatistes diuen que la UE no podria viure sense els catalans, ignoren la realitat», assegura. Per la seva banda, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va assegurar ahir que la mediació internacional només serà possible si primer es proclama la independència de Catalunya.

«Ens trobem en aquest estadi després de l'1-O. Sabem que sense que la mediació internacional la declaració d'independència tindria poc recorregut, però també sabem que sense la declaració no hi haurà cap mediació internacional. És com el peix que es mossega la cua», va valorar Cuixart al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.

«Ara estem més enfortits que mai i és clau donar sortida a la Llei del referèndum, amb les modulacions que siguin necessàries», va continuar el president d'Òmnium Cultural, que va pronosticar que la declaració d'independència «serà més d'hora que tard». Paral·lelament, sobre la manifestació unionista d'aquest diumenge al centre de Barcelona, Cuixart va celebrar la convocatòria: «Són benvinguts, tenen tot el dret a manifestar-se».