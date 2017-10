Desenes de milers de persones omplen Barcelona a favor de la unitat d´Espanya

Desenes de milers de persones omplen el centre de Barcelona per participar en la marxa a favor de la unitat d'Espanya i en contra de la independència de Catalunya, convocats per Societat Civil Catalana (SCC), sota el lema 'Prou! Recuperem el seny'. Els manifestants, vinguts de tot Catalunya i també d'altres punts de l'Estat, porten milers de banderes espanyoles, senyeres i algunes d'europees i criden consignes contra el 'separatisme' i contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. La marxa multitudinària ha d'arrencar a les 12 del migdia a la plaça d'Urquinaona i arribar a l'Estació de França baixant per la Via Laietana i pla de Palau. La manifestació compta amb el suport del PP i Cs.



La manifestació, a la qual han acudit cares visibles del PP -Dolors Montserrat, Javier Arenas, Pablo Casado, Enric Millo, Andrea Levy, Xavier García Albiol o Cristina Cifuentes-, de Ciutadans -Albert Rivera, Inés Arrimadas, José Manuel Villegas o Begoña Villacís- i del PSC -Salvador Illa, Josep Borrell o Celestino Corbacho-, se celebra quan falten dos dies perquè el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparegui al Parlament amb una declaració d'independència sobre la taula.



Durant la marxa, els Mossos d'Esquadra desplegats a la ciutat per controlar la seguretat, han rebut crits i insults per part d'alguns manifestants, tal i com ha recollit Àlex Cubero, periodista de l'agència EFE





?? Insultos, abucheos y gritos de "traidores", "basura" y "no sois nuestra policía" al furgón de los Mossos en Plaça Catalunya. pic.twitter.com/xGrTkRBsMm — Àlex Cubero (@alex_cubero) 8 d´octubre de 2017