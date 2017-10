Felipe González aposta per aplicar l'article 155

L'expresident del Govern espanyol Felipe González va assegurar ahir que ell hagués suspès el Govern català per violentar la Constitució i l'Estatut de Catalunya després d'aprovar les lleis de transitorietat i del referèndum, i que hagués intentat evitar la via judicial com a resposta.

González va realitzar aquestes declaracions en una trobada amb periodistes a Berlín, on participa en el 25 aniversari de la mort de l'excanceller socialdemòcrata alemany Willy Brandt.

L'expresident espanyol va criticar el Govern de Mariano Rajoy per no actuar i ha considerat que no hi ha motius per sol·licitar una mediació internacional. «Jo hagués suspès els responsables que han violentat la Constitució i l'estatut d'autonomia en les seves funcions i hagués intentat excloure la via penal i la via dels jutges», va assegurar González, qui va recalcar que només parlava en nom seu.

Quan el Govern de la Generalitat ha saltat «per damunt de la Constitució i de l'Estatut en la forma i en el fons», Madrid havia d'haver aplicat l'article 155 de la Constitució i suspendre l'autonomia catalana.



No se sent «representat»

Sense voler entrar en detalls ni fer retrets al Govern de Rajoy, González va lamentar no sentir-se «representat» i tenir cert sentiment d'«orfenesa», com creu que succeeix a molts ciutadans.

L'expresident va afirmar que ell recolzaria el Govern espanyol «si el Govern fes el que ha de fer» i va afegir que el PSOE hauria de donar suport al Govern espanyol si aquest fa «el que ha de fer».

«M'inquieta quan Rajoy diu: 'No m'obliguin a fer el que no vull fer', perquè jo creia que li pagàvem per fer el que ha de fer», va afirmar González. Segons el seu parer, hi ha d'haver conseqüències per a qui «trenca la convivència», perquè ha de «saber que hi ha un Estat de Dret i una democràcia que cal respectar». A més, va criticar la possibilitat, sobre la que s'ha especulat els últims dies arran del referèndum de l'1 d'octubre, d'una mediació internacional.

«No he sentit una sola raó que la justifiqui», i va qualificar aquesta opció de «soroll de cascavells» que interessen tan sols a qui no han respectat «el marc constitucional».



Acusa de passivitat els Mossos

Sobre l'actuació de les forces de seguretat, va comentar que «sempre és lamentable que hi hagi ferits», però ha subratllat que tots els cossos estaven actuant com a policia judicial.

De la seva banda, lamenta la passivitat dels Mossos, un cos que segons la seva opinió havia tingut un comportament professional «fins que s0han contaminat de la política equivocada dels representants del Govern català».