La Llombardia descarta que la unitat d'Itàlia perilli amb el seu referèndum

Els referèndums del 22 d'octubre al Nord d'Itàlia per reclamar més autonomia no discuteixen la unitat del país, va dir ahir Roberto Maroni, president de la Llombardia, des d'on s'observa amb distància la situació a Catalunya.

«El referèndum no és l'avantsala de Catalunya», va manifestar el president llombard en una entrevista al diari La Stampa en al·lusió a la situació creada pel moviment secessionista en la comunitat autònoma espanyola.

Maroni es referia als que, dins del seu propi partit, l'ultradretà i xenòfob Lliga Nord, veuen l'oportunitat dels referèndums convocats a les riques regions del nord de la Llombardia i Vèneto com un primer pas cap a l'objectiu de la secessió. «A la pregunta plantejada als electors es diu que Llombardia demana més competències «en l'àmbit de la Unitat nacional». La Unitat, ningú la discuteix» va sentenciar Maroni.

Tant la Llombardia com el Vèneto van anunciar a l'abril la celebració de sengles referèndums amb l'objectiu de demanar una major autonomia de l'Estat central.



Consultius i no vinculants

Els referèndums són consultius i no vinculants i seran simultanis en ambdues regions, on governa la Lliga Nord, fundada el 1989 per reclamar precisament la independència del nord italià, encara que aquesta aspiració ja no és prioritària per al partit.

El seu caràcter consultiu s'explica perquè qualsevol traspàs de competències entre l'Estat i les regions ha de ser ratificat pel Parlament mitjançant la corresponent modificació constitucional.

La Constitució italiana de 1948 estableix cinc regions subjectes a un estatut especial: Friül-Venècia Júlia, Sardenya, Sicília, Trentino-Alto Adige i Tirol del Sud, i la Vall d'Aosta, basant-se en les seves particularitats sociolingüístiques o geogràfiques.

Aquest reconeixement confereix a aquestes zones una major autonomia legislativa, administrativa, financera i fiscal, i és el que persegueixen ara els governs regionals del industrialitzat nord, que tradicionalment han denunciat que destinen massa fons a l'Estat i al sud. A l'pronunciament de Maroni va precedir aquesta setmana el del president véneto, el governador Luca Zaia, que va destacar a mitjans locals que no és adequada la comparació amb el referèndum il·legal convocat a Catalunya el passat 1 d'octubre.

Zaia va declarar a la ràdio pública Rai que el referèndum a Vèneto «va ser reconegut per una sentència del Tribunal Constitucional i per tant respectuós de la Constitució». No obstant això Zaia sí que va tenir paraules crítiques respecte a l'actuació de les forces de seguretat espanyoles a l'hora d'impedir el referèndum il·legal convocat pel Govern català.



Otegi: «El model està acabat»

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, va assegurar ahir que és necessari canviar el model de relació amb l'Estat basat en la subordinació perquè està acabat i que l'independentisme d'esquerres està preparat per liderar Euskadi cap a un espai sobirà. Otegi va clausurar ahir a Vitòria la Conferència Política d'EH Bildu, que va aprovar un document que advoca per la creació de la República Confederal d'Euskal Herria.