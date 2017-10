Milers de persones prenen els carrers de Madrid per defensar la unitat d'Espanya

Milers de persones (50.000, segons la Delegació del Govern) convocades per la Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola (Denaes), van prendre ahir al matí la madrilenya plaça de Colón i la carrers veïnes en un acte de defensa de la unitat d'Espanya, la Constitució i l'Estat de Dret, al crit de «Visca Catalunya, visca Espanya». La Fundació Denaes va convocar aquesta concentració a les dotze del migdia, al mateix temps que se celebrava en la pròxima plaça de Cibeles un altre acte en defensa del diàleg polític amb el lema «Parlem?», en el quals els assistents anaven vestits de blanc.

A la concentració de Colón, a la qual es van adherir prop de cinquanta entitats, van acudir, entre d'altres, el vicesecretari general de Comunicació del PP, Pablo Casado.



Missatge de «tranquil·litat»

Casado va traslladar un missatge de «tranquil·litat» als catalans, que «no estan sols» perquè «Catalunya mai serà independent». «Posarem tot el que faci falta perquè es compleixi la llei i es restableixi la convivència», va dir.

Els manifestants es van reunir en la plaça de Colón des d'una hora abans de la convocatòria en un ambient festiu, en què hi havia música com el Que viva España, de Manolo Escobar.

A terra d'aquest emblemàtic espai públic es va col·locar una gran bandera d'Espanya, a l'hora que s'inundava el lloc de consignes com «Puigdemont a la presó» o «Visca la Policia Nacional i la Guàrdia Civil», i els assistents onejaven les seves banderes.

En la protesta, van exhibir pancartes amb lemes «Els colpistes, a la presó» amb la fotografies del president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras; i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, a l'hora que van corejar «Visca Espanya».

A la zona, es va desplegar un ampli dispositiu policial i sanitari, amb ambulàncies. De fet, els assistents no van dubtar a acostar-se per «agrair-los la seva labor», acompanyat d'un aplaudiment cada vegada que l'helicòpter de la Policia Nacional se situava just a sobre de la concentració.



Incidents a Palma

A Palma de Mallorca es van produir incidents quan un grup d'exaltats que participaven en l'esmentada marxa va destrossar al seu pas pel carrer Sant Miquel una paradeta que l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, que lidera Tòfol Soler, té habitualment en aquest lloc. Una noia també va denunciar a les xarxes una agressió per haver dit «feixistes» als manifestants.